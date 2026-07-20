Δήμος Ηρακλείου: Ασφαλτοστρώσεις στην Δουκός Μποφώρ από την Τρίτη 21 Ιουλίου

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου την Τρίτη 21/07/2026 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Δουκός Μποφώρ από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Ικάρου έως τη συμβολή της με την οδό Επιμενίδου. Οι παραπάνω εργασίες θα διαρκέσουν περίπου πέντε (5) ημέρες.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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