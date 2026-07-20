Η Ελλάδα ανταμώνει στο Σκαλάνι: Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση, ρυθμό και κρητική φιλοξενία!

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"Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει δυνατά" στο Σκαλάνι και αυτό το καλοκαίρι! Είμαστε λοιπόν όλοι καλεσμένοι σε μια μεγάλη γιορτή!

Το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το όμορφο χωριό μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό μωσαϊκό πολιτισμού, φιλοξενώντας το 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.

Καντάδες στους δρόμους και χορός μέχρι το βράδυ

Η γιορτή ξεκινάει από νωρίς στους δρόμους του χωριού, οι οποίοι θα πλημμυρίσουν με τη μαγεία της παραδοσιακής καντάδας. Στη συνέχεια, το ραντεβού δίνεται στο Δημοτικό Πάρκινγκ Σκαλανίου στις 7:30 το απόγευμα, όπου η Κρήτη θα ανταμώσει την υπόλοιπη Ελλάδα σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι.

Έξι σπουδαίοι σύλλογοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο διήμερο:

Οι Ηπειρώτες, οι Αλατσατιανοί και οι Μακεδόνες Κρήτης φέρνουν τον δικό τους αέρα.Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων και οι Χοροκαστρίτες (Θράκη) θα μας ξεσηκώσουν με τον ρυθμό τους.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου θα μας καλωσορίσει με τη μοναδική κρητική φιλοξενία.

Χρώματα, αρώματα και παραδοσιακά κεράσματα!!

Μην παραλείψετε να κάνετε μια βόλτα από τα λαογραφικά περίπτερα των συλλόγων. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε από κοντά υπέροχα υφαντά, αυθεντικές τοπικές ενδυμασίες και παραδοσιακά μουσικά όργανα, ενώ οι οικοδεσπότες θα σας τρατάρουν εκλεκτά τοπικά κεράσματα!

Είσοδος: Ελεύθερη

Βάλτε την πιο καλή σας διάθεση και ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Μην χάσετε αυτό το σπουδαίο παραδοσιακό αντάμωμα!

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