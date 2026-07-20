Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου: Επιστολή για την υποστελέχωση του Α.Τ. Χερσονήσου

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ.), τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ.), τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, την Π.Ο.ΑΣ.Υ., τους Βουλευτές Νομού Ηρακλείου και τον Δήμο Χερσονήσου, με αντικείμενο την άμεση ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης και των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών στην περιοχή.

Η επιστολή:

«Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου επανερχόμαστε για το μείζον ζήτημα της υποστελέχωσης του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, ενός Τμήματος που καλείται να αστυνομεύσει έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με περίπου 200.000 τουριστικές κλίνες και περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε τουριστική περίοδο.

Η σημερινή παρέμβασή μας δεν αποτελεί μια συγκυριακή αντίδραση. Είναι η συνέχεια μιας διαρκούς και τεκμηριωμένης προσπάθειας που ξεκίνησε πολύ πριν την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου.

Η Ένωσή μας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, κατέγραψε τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και ενημέρωσε αναλυτικά το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητώντας την άμεση ενίσχυση της Υπηρεσίας. Με δημόσιες ανακοινώσεις και συνεχείς παρεμβάσεις αναδείξαμε ότι το Αστυνομικό Τμήμα λειτουργεί με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, οι οποίες δεν συνάδουν με τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις της περιοχής.

Οι θέσεις μας βρήκαν ανταπόκριση και από την τοπική κοινωνία. Ο Δήμος Χερσονήσου, αναγνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος, εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα στήριξης των αιτημάτων μας, ζητώντας τόσο την άμεση ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος όσο και την αναβάθμιση των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής.

Παρά τις έγκαιρες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις μας, για πρώτη φορά στα χρονικά δεν πραγματοποιήθηκαν αποσπάσεις αστυνομικών από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας προς ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Τα σοβαρά περιστατικά που συνεχίζουν να απασχολούν την περιοχή, όπως και η πρόσφατη καταγγελία 19χρονης τουρίστριας για βιασμό, υπόθεση που έλαβε και διεθνείς διαστάσεις με την ενεργοποίηση των γερμανικών Αρχών, υπενθυμίζουν ότι η Χερσόνησος απαιτεί ισχυρή και επαρκή αστυνομική παρουσία. Δεν συνδέουμε την εξέλιξη οποιασδήποτε ποινικής υπόθεσης με την υποστελέχωση, όμως είναι αδιαμφισβήτητο ότι το ιδιαίτερα αυξημένο επιχειρησιακό φορτίο της περιοχής επιβάλλει την άμεση ενίσχυση της Υπηρεσίας.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να προχωρήσει άμεσα, ακόμη και σήμερα, εν μέσω της τουριστικής περιόδου, σε αποσπάσεις αστυνομικών από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας προς το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών, αλλά και η στήριξη των αστυνομικών που υπηρετούν καθημερινά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, δεν επιδέχονται άλλη καθυστέρηση.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια, επιμονή και τεκμηρίωση όλα όσα απαιτούνται για την ουσιαστική θωράκιση του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου».

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