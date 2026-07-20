ΟΦΗ: Χωρίς Ράκονιατς και Βούκοτιτς στην Ολλανδία - 27 παίκτες στην αποστολή

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την αποστολή για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας που θα πραγματοποιηθεί στο Ρόζενταλ από τις 21 Ιουλίου ως τις 5 Αυγούστου. Νέα πρόσωπα στην αποστολή είναι οι δύο καλοκαιρινές μεταγραφές, Σιέλης και Μπουχαλάκης, ενώ εκτός έμειναν οι Ράκονιατς και Βούκοτιτς, οι οποίοι ειναι εκτός πλάνων του Κόντη καθώς και οι νεαροί Κουτσουπιάς, Ασμαριανάκης και ο Φαϊτάκης, ο οποίος δόθηκε δανεικός στην Athens Kallithea.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Gonzalez, Iseka, Krizmanic, Nuss, Ανδρούτσος, Αντωνακάκης, Αποστολάκης, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Χνάρης, Χριστογεώργος, Φούντας, Καλαφάτης, Κανελλόπουλος, Καραχάλιος, Κατσίκας, Καινουργιάκης, Κοντεκάς, Κωστούλας, Λαγουδάκης, Lilo, Μαρινάκης, Πούγγουρας, Romano, Σιέλης, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε το Σάββατο (18/7) το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του πριν την αναχώρηση για την Ολλανδία, όπου θα παραμείνει από τις 21 Ιουλίου ως τις 5 Αυγούστου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Η αποστολή θα αναχωρήσει αύριο, Τρίτη (21/7), από το Ηράκλειο και θα επιστρέψει την Τετάρτη 5/8.

Τα φιλικά της Ολλανδίας

Στη χώρα της τουλίπας ο ΟΦΗ θα δώσει τέσσερα φιλικά ματς προετοιμασίας:

1. Σάββατο 25 Ιουλίου (17:00 ώρα Ελλάδας, LIVE Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στο Stadion De Adelaarshorst (Vetkampstraat 1 7416 WK Deventer).







2. Τετάρτη 29 Ιουλίου (20:00 ώρα Ελλάδας, LIVE Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο τη NAC Breda στο “vv Victoria Oudenbosch”.







3. Σάββατο 1 Αυγούστου (15:30 ώρα Ελλάδας, LIVE Cosmote TV) με αντίπαλο τη Willem



στο Tilburg Stadion Koning Willem II (Goirleseweg 34 – 5026 PC Tilburg).







4. Τρίτη 4 Αυγούστου (18:00 ώρα Ελλάδας, On Demand – Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο την Al Shamal SC στο Roosendaal.

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