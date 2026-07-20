Κρήτη: Το σαρωτικό κύμα τουριστών, η τραγική υποστελέχωση του ΕΣΥ και το «πάρτι» των ιδιωτών

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Είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με τα ρεκόρ των αφίξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζοφερή πραγματικότητα, που αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας του νησιού.

Τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Από τη μία πλευρά, ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων επισκεπτών και από την άλλη, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης.

Η κατάσταση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα Κέντρα Υγείας ,ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως «εμπόλεμη ζώνη».

«Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε περιστατικά»,λένε.

«Έχουμε να διαχειριστούμε τα χρόνια προβλήματα των ντόπιων, τα τροχαία ατυχήματα που εκτινάσσονται το καλοκαίρι , τουρίστες με τροφικές δηλητηριάσεις, μέθη, μικροτραυματισμούς ή σοβαρότερα καρδιαγγειακά επεισόδια λόγω ζέστης. Όλα αυτά, με τις μισές οργανικές θέσεις γιατρών και νοσηλευτών κενές».

Οι εφημερίες βγαίνουν «με το ζόρι»,τα κρεβάτια εντατικής γεμίζουν και τα χειρουργεία μειώνονται για να μπορέσει να πάρει λίγες μέρες άδειας το προσωπικό.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Όπως καταγγέλει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου η τραγική υποστελέχωση της Μονάδας,όπου 3 γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείναν προσωπικό σε πλήρη εργασιακή και ψυχοσωματική εξουθένωση.

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