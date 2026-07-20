Ηράκλειο: Θύελλα αντιδράσεων για τα έργα οπτικών ινών - Ζημιές και στο δίκτυο της ΔΕΥΑΗ

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν τα έργα της εγκατάστασης οπτικών ινών στο Ηράκλειο, καθώς η κατασκευή τους προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε κάθε περιοχή που υλοποιούνται.

Κάτοικοι περιοχών όπως στο Μέσα Κατσαμπά και την Αγία Τριάδα εμφανίζονται αγανακτισμένοι, επειδή ζουν μια κατάσταση φοβερής απορρύθμισης λόγω των εργασιών που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Όπως υποστηρίζουν εκτός από το θέμα της σήμανσης το οποίο είναι πολύ σημαντικό ζητούμενο, υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα με την κυκλοφοριακή οργάνωση καθώς κλείνουν δρόμοι χωρίς να υπάρχει εναλλακτική όδευση γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους.

Επίσης λόγω των έργων της εγκατάστασης των οπτικών ινών δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα στα δίκτυα της ΔΕΥΑΗ.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνονται μεγάλες ποσότητες νερού στο δρόμο πράγμα ανεπίτρεπτο για τη διαχείριση του φυσικού πόρου. Μάλιστα οι κάτοικοι εκφράζουν έντονο προβληματισμό σε σχέση με το πόσο σωστά αποκαθίστανται αυτές οι ζημιές και σημειώνουν ότι δεν μπορεί να είναι αποδεκτό να γίνονται πρόχειρες αποκαταστάσεις διότι στη συνέχεια θα έχουμε ανακύκλωση της ζημιάς πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει νέος κύκλος διαρροής νερού και νέο σκάψιμο στο οδόστρωμα που όπως είναι φυσικό εκτός των άλλων σηματοδοτεί νέα ταλαιπωρία για τους πολίτες.

Οι κάτοικοι των περιοχών στις οποίες εκτελούνται έργα οπτικών ινών εμφανίζονται έντονα ενοχλημένοι από τις συνεχείς τομές που εκτός των άλλων δημιουργούν και προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Πολλά είναι τα παράπονα και στην Αγία Τριάδα όπου εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών από το ύψος της Αρμένικης Εκκλησίας μέχρι τη Χανιόπορτα, και όπως τονίζουν θα έπρεπε το εργοτάξιο να έχει στηθεί διαφορετικά ώστε να μην εγκλωβίζονται οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι καθώς οι εργασίες αναπτύσσονται σε μια περιοχή με στενούς δρόμους που δεν έχουν πάντα εναλλακτικές διαδρομές.

Παράλληλα διαπιστώνεται ότι προκαλούνται ζημιές στα δίκτυα της ΔΕΥΑΗ και ζητούν να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή σε ότι αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών.

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