Κόμβος Λυγαριάς: Καμπανάκι για νέο κύκλο αίματος στον ΒΟΑΚ – «Να δράσουμε πριν θρηνήσουμε θύματα»

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος «SOS Τροχαία Εγκλήματα» εκπέμπει άμεσο σήμα κινδύνου για την οδική ασφάλεια στον ΒΟΑΚ, εστιάζοντας στον «εγκληματικό σχεδιασμό» του κόμβου της Λυγαριάς. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Μανώλης Σταυρουλάκης, συναντήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου με τον Διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου, Στέλιο Καρακούδη, και τον Διοικητή του Β' Τμήματος Τροχαίας ΒΟΑΚ, Γιώργο Καραμαλάκη.

Κατά τη συνάντηση κατατέθηκε αναλυτικό υπόμνημα με τίτλο «ΒΟΑΚ - Κόμβος Λυγαριάς, όχι στη “νομιμοποίηση” της οδικής ανασφάλειας», το οποίο κοινοποιήθηκε επίσης στην Περιφέρεια Κρήτης, στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Το πρωί της Πέμπτης 16 Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος του συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου συνάντηση του προέδρου του SOS Τροχαία Εγκλήματα Μανώλη Σταυρουλάκη με τον Διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου κο Στέλιο Καρακούδη και το Διοικητή του Β Τμήματος Τροχαίας ΒΟΑΚ κο Γιώργο Καραμαλάκη.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα πολλαπλά θέματα οδικής ασφάλειας που ταλανίζουν τον νομό Ηρακλείου και την Κρήτη συνολικά τα οποία οδηγούν δυστυχώς σε εκ νέου αύξηση εφέτος των σοβαρών συγκρούσεων, των θανάτων και τραυματισμών από αυτά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε εκ μέρους μας στην εγκληματική κατάσταση στον κόμβο Λυγαριάς στον ΒΟΑΚ με ευθύνη της ΤΕΡΝΑ και την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της ασφαλούς κυκλοφορίας στο σημείο πριν θρηνήσουμε θύματα.

Καταθέσαμε σχετικό υπόμνημα το οποίο απεστάλη επίσης στην Περιφέρεια Κρήτης, στο ΥΜΕ και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σε απάντηση του υπομνήματος που υποβάλαμε ο Β Σταθμός ΒΟΑΚ με μήνυμα του υπογράμμισε:

«Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας ενημέρωσε εγγράφως την εργολήπτρια κατασκευαστική εταιρεία με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις



προκειμένου να αποφευχθούν οι παραβατικές συμπεριφορές από οδηγούς της οδού.



Ενώ επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας προβαίνει σε όλες τις δυνατές ενέργειες πρόληψης ,βεβαιώνοντας πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων σε όλους τους παραβάτες οδηγούς και πραγματοποιώντας συχνές περιπολίες στα αναφερόμενα σημεία.



Τέλος σας δηλώνουμε ότι τόσο ο Διοικητής όσο και το προσωπικό της Υπηρεσίας μας είναι στη διάθεση σας ,με κοινό σκοπό την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων”.

Δυστυχώς λίγες ώρες μετά την συνάντηση είχαμε το τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό μιας 20χρονης φοιτήτριας στην είσοδο του ΙΤΕ, ενώ βάδιζε (σε δρόμο χωρίς πεζοδρόμιο…) προς την στάση του λεωφορείου. Ένα συμβάν που πέραν της ευθύνης του οδηγού παραλείψεις των τοπικών αρχών επί δεκαετίες συνέβαλαν αποφασιστικά στο να φτάσουμε στο «μοιραίο».

Δεν χρειάζονται κι άλλοι θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί για να βάλουμε το ζήτημα της ασφαλούς μετακίνησης σε προτεραιότητα και να απαιτήσουμε την ΑΜΕΣΗ υλοποίηση κάθε αναγκαίου έργου.

Θέμα: ΒΟΑΚ -Κόμβος Λυγαριάς, όχι στη «νομιμοποίηση» της οδικής ανασφάλειας.

Προς

-Διοικητή Β΄ Σταθμού Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης

-Περιφερειάρχη Κρήτης

-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αξιότιμοι κύριοι,

Στις 24 Μαΐου 2026 ο σύλλογος μας, μετά από καταγγελίες κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής Μαδέ – Λυγαριάς του νομού Ηρακλείου και επιτόπου αυτοψίας στην περιοχή που επιβεβαίωσε δυστυχώς τα καταγγελλόμενα εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο: «ΒΟΑΚ: Εγκληματικές πρακτικές στο όνομα της οδικής ασφάλειας». Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε από το σύνολο σχεδόν των ΜΜΕ της Κρήτης, ιδιαίτερα του Ηρακλείου.

Ελπίζαμε πως μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα κάτι θα άλλαζε, όμως δυστυχώς σε διαδοχικές επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε το δεκαπενθήμερο που πέρασε (δυο μήνες μετά/ διαπιστώσαμε πως τίποτα δεν έγινε και πως μεγάλος αριθμός οδηγών εισέρχονται παράνομα στο ΒΟΑΚ από τον κόμβο Λυγαριάς με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο εκθέτοντας τον εαυτό τους αλλά και τους οδηγούς αναρίθμητων άλλων οχημάτων που κινούνται στον ΒΟΑΚ νόμιμοι και αμέριμνοι σε μεγάλο κίνδυνο.

Η αυξανόμενη κίνηση στο ΒΟΑΚ και ειδικά στην περιοχή λόγω καλοκαιρινής περιόδου -διακοπών και αυξημένης προσέλευσης τουριστών κάνουν ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα με την πιθανότητα σοβαρού τροχαίου συμβάντος να αυξάνει καθημερινά. Φυσικά σε ένα δρόμο περιπου 15 χιλιομέτρων (από Λινοπεράματα μέχρι Φόδελε) που μετράει τουλάχιστον 29 νεκρούς και αναρίθμητους σοβαρά τραυματίες τα τελευταία 25 χρόνια το να προστεθεί κάποιος ή κάποιοι ακόμα για κάποιους θα μπορούσε να θεωρηθεί και κανονικότητα.

Για μας πάντως ΟΧΙ!

Στο όνομα των δεκάδων θυμάτων της περιοχής, σας καλούμε να ενεργήσετε τα δέοντα ώστε να σταματήσει ΑΜΕΣΑ αυτή η καλοστημένη παγίδα στην διασταύρωση ΒΟΑΚ/Λυγαριάς.

Απευθυνόμαστε σε σας:

– που είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων στο ΒΟΑΚ (Τροχαία Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης)

-που έχετε την ευθύνη της σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευή -συντήρηση -λειτουργία του ΒΟΑΚ (Περιφέρεια Κρήτης)

-που εγκρίνατε, αναθέσατε και πληρώνετε το συγκεκριμένο έργο «βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» στο ΒΟΑΚ με την τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων σ όλη του τη διαδρομή.

Και ζητάμε να ενεργήσετε ο καθένας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του για να σταματήσουν οι εγκληματικές πρακτικές που θεμελιώνουν την οδική ανασφάλεια και να αποκατασταθεί άμεσα η νόμιμη λειτουργία στο τμήμα αυτό του ΒΟΑΚ. Επαναλαμβάνουμε αυτολεξεί όσα είχαμε επισημάνει από τις 24 Μαΐου και παραθέτουμε σχετικές φωτογραφίες που τα επιβεβαιώνουν:

« Στη διασταύρωση της Λυγαριάς υπάρχει ένα κενό (στα κολωνάκια) τουλάχιστον 20 μέτρων ώστε οχήματα που εξέρχονται από Λυγαριά και κατευθύνονται προς Ηράκλειο να μπορούν διασχίζουν παράνομα κάθετα τον ΒΟΑΚ και να στρίβουν αριστερά, και οχήματα που έρχονται από Ρέθυμνο να μπορούν να στρίβουν παράνομα κάθετα πάλι στο ΒΟΑΚ και να εισέρχονται στο δρόμο της Λυγαριάς.

Δεδομένου ότι τόσο στο ρεύμα εξόδου από Λυγαριά προς ΒΟΑΚ υπάρχει σήμανση που απαγορεύει την στροφή Αριστερά (προς Ηράκλειο) και επίσης πως στο ρεύμα του ΒΟΑΚ προς Ηράκλειο υπάρχει σήμανση που απαγορεύει την στροφή Αριστερά προς Λυγαριά θα υπέθετε κανείς πως κάποιοι, «προς διευκόλυνση τους» ξήλωσαν τα κολωνάκια. Δυστυχώς δεν είναι έτσι.

«Κάποιοι» στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας ΔΕΝ έβαλαν κολωνάκια στο σημείο, έσβησαν την διπλή διαχωριστική, που υπήρχε πριν τα «έργα βελτίωσης», για όσο μήκος δεν υπάρχουν κολωνάκια και διαμόρφωσαν με κολωνάκια μια μικρή τοπική διαπλάτυνση του ρεύματος του ΒΟΑΚ προς Ηράκλειο για να διευκολύνουν όσους στρίβουν παράνομα κατά την έξοδο/εισοδο τους…

Όλο αυτό το από κάθε άποψη παράνομο και επικίνδυνο «έργο» πληρώθηκε κάποιος για να το σχεδιάσει και να το υλοποιήσει… στο όνομα πάντα της «οδικής ασφάλειας». Δεν έχουμε φυσικά καμιά βεβαιότητα ότι κάτι ανάλογο δεν έχει επαναληφθεί και σε άλλο τμήμα του ΒΟΑΚ.

Η ολοένα αυξανόμενη ένταση κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ προκαλεί εύλογη ανησυχία για την αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων συγκρούσεων στο σημείο. Ας μη περιμένουμε το επόμενο θύμα για να «βελτιώσουμε την βελτίωση».

Δεν πρόκειται για κακοτεχνία αλλά για εγκληματικό σχεδιασμό. Δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που με βάση τον νέο ΚΟΚ, μετά από πρόταση του συλλόγου μας, η παράνομη αναστροφή αναβαθμίστηκε σε ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ όταν έχει σαν συνέπεια θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, να πραγματοποιούνται έργα που διευκολύνουν όσους προτίθενται να πραγματοποιήσουν αυτή την παρανομία».

– Υπενθυμίζουμε πως για το κόμβο της Λυγαριάς τον Ιούνιο του 2025 έγινε κινητοποίηση κατοίκων της περιοχής με αίτημα την δημιουργία κυκλικού κόμβου που θα διασφάλιζε την ομαλή/ασφαλή είσοδο και έξοδο προς την περιοχή τους. Αντί αυτού, ή όποιας άλλης ασφαλούς πολεοδομικά/συγκοινωνιακά λύσης η Πολιτεία προτίμησε τελικά να δημιουργήσει μια παγίδα που θα επιτρέπει τη διέλευση αλλά δεν θα εγγυάται την επιστροφή…

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