Ηράκλειο: Φωτιά από όχημα επεκτάθηκε σε ξερόχορτα – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και εναέριο μέσο

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας, 20 Ιουλίου 2026, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Άγιος Κύριλλος του Δήμου Γόρτυνας, στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 14:00, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ύπαρξης εύφλεκτης υλικής υποδομής, η φωτιά ξέφυγε γρήγορα από το όχημα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση με ξερόχορτα και χαμηλή βλάστηση.

Η ανταπόκριση των αρχών ήταν άμεση και μαζική για την αποτροπή των χειροτέρων. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 7 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό.

Παράλληλα, για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης, κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, το οποίο πραγματοποίησε στοχευμένες ρίψεις νερού από αέρος.

Χάρη στον συντονισμό και την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, οι φλόγες οριοθετήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, εμποδίζοντας τη φωτιά να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου.

Στο σημείο του συμβάντος παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό του κινδύνου τυχόν αναζωπυρώσεων.

Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της αρχικής ανάφλεξης του αυτοκινήτου διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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