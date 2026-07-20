Δήμος Αγίου Νικολάου: Συνεδριάζει την Τρίτη 21 Ιουλίου η Δημοτική Επιτροπή

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Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 στις 12:00 μ.μ συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1,Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 (άρθρο 135 Ν. 5314/2026)

2. Έγκριση της αριθμ 1439/3-07-2026 Απόφασης Δημάρχου σχετικά με Λήψη απόφασης λόγω κατεπείγοντος για την υποβολή απόψεων της Αναθέτουσας Αρχής επί προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ και υποβολή αιτήματος κατ' άρθρο 366 του Ν. 4412/2016 για την άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης με τίτλο «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ»

3. Έγκριση της αριθμ. 1515/13-07-2026 Απόφασης Δημάρχου που αφορά στην Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου

4. Έγκριση της αριθμ. 1521/13-07-2026 Απόφασης Δημάρχου που αφορά στην Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην περιοχή μέσω της ανέγερσης δύο (2) νέων κτηριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) στην θέση «Φουρνιά» της Δημοτικής Ενότητας Λακωνίων του Δήμου Αγίου Νικολάου

5. Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και του Σωματείου επιχειρηματικότητας Nέων / Junior Achievemeent (JA Greece)

6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δράση 5.1.4_agn_1 - Αναβάθμιση / συμπλήρωση υποδομών παιδικής φροντίδας (ΣΒΑΑ Αγίου Νικολάου) του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 της Περιφέρειας Κρήτης, για τη χρηματοδότηση και εκτέλεση της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

7. Έγκριση κατεπείγουσας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: ̈ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2026) ̈ με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2 περ.γ του Ν.4412/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

8. Έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2026»

9. Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΧΥΡΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ»

10. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016

11. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Αγίου Νικολάου στον αδελφοποιημένο Δήμο της Ρουμανικής πόλης Ramnicu Valcea και εξειδίκευση πιστώσεων

12. Επιστροφή οικονομικής εισφοράς (τροφείων) φιλοξενούμενων παιδιών σχ. Περιόδου 2025-2026 και εξειδίκευση πιστώσεων

13. Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσού λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο (αριθμ. πρωτ. εισήγησης 10075/7-07-2026)

14. Εξειδίκευση πιστώσεων σε ΑΛΕ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026

15. Γνωμοδότηση ως προς τη ΜΠΕ του έργου: Ξενοδοχειακή Μονάδα INSIDE ELOUNDA στη Δ. Κοινότητα Ελούντας Δήμου Αγίου Νικολάου

16. Γνωμοδότηση ως προς τη Μ.Π.Ε. του έργου : Δύο ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 132 ΜV στις θέσεις «ΠΕΖΑ» (ισχύος 79,2 ΜV) και «ΚΕΦΑΛΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ-ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ» (ισχύος 52,8 ΜV) και συνοδών έργων οδοποιία, και χερσαίας ηλεκτρικής διασύνδεσης στον Δήμο Αγίου Νικολάου ΠΕ Λασιθίου, με φορέα έργου την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΠΕΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ & ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΚΑΚΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

17. Συζήτηση – απόφαση σχετικά με Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης

18. Συζήτηση – απόφαση σχετικά με Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα Έξω Λακωνίων

19. Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τοποθέτηση σήμανσης στη Δημοτική Κοινότητα Σκινιά

20. Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τοποθέτηση σήμανσης στη Δημοτική Κοινότητα Πρίνας

21. Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τοποθέτηση σήμανσης στη Δημοτική Κοινότητα Κρούστα

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).

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