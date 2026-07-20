Δήμος Ηρακλείου: Νέα παρέμβαση Καραμαλάκη για την εφαρμογή της σύμβαση καθαριότητας

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας», Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε νέα επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινό με την οποία επανέρχεται στο ζήτημα της εφαρμογής της σύμβασης καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου.

Η νέα παρέμβαση αποτελεί συνέχεια της από 22/6/2026 επιστολής του, με την οποία είχε ζητήσει σαφή και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του αναδόχου, τη ενδεχόμενη χρήση δημοτικού προσωπικού και εξοπλισμού, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μηχανισμών ελέγχου.

Σχεδόν έναν μήνα μετά, ο Μιχάλης Καραμαλάκης ζητά να διευκρινιστεί εάν τηρήθηκε η δημόσια δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για την άμεση αντιμετώπιση των αρχικών προβλημάτων και εάν ο ανάδοχος διαθέτει πλέον το σύνολο του προβλεπόμενου προσωπικού, των οχημάτων, των μηχανημάτων, των υποδομών και των απαιτούμενων βαρδιών.

Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για την ενδεχόμενη απασχόληση δημοτικών υπαλλήλων και τη χρήση δημοτικών οχημάτων, εγκαταστάσεων, καυσίμων και λοιπών πόρων σε εργασίες του αναδόχου, καθώς και για την πιστοποίηση και την πληρωμή του πρώτου λογαριασμού.



Όπως τονίζεται, η σύμβαση πρέπει να αξιολογηθεί με βάση το πραγματικά παρασχεθέν έργο, τα ημερήσια στοιχεία, τις συμβατικές υποχρεώσεις και το οικονομικό αποτέλεσμα. Η διαφάνεια, η προστασία του δημοτικού συμφέροντος και η πλήρης ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν βασικές θεσμικές υποχρεώσεις της Δημοτικής Αρχής.

Ακολουθεί αυτούσιο το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Κύριε Δήμαρχε,



Με την από 22 Ιουνίου 2026 επιστολή μας είχαμε εγκαίρως ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή σαφή, επίσημη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την εφαρμογή της σύμβασης καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου.



Είχαμε επισημάνει ότι οι καταγγελίες και οι προβληματισμοί που είχαν ήδη διατυπωθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από εκπροσώπους των εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, δεν μπορούσαν να παραμένουν αναπάντητοι. Θεωρούμε θεσμική υποχρέωσή μας να ζητούμε επίσημα στοιχεία όταν τίθενται συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση δημοτικού χρήματος, την αξιοποίηση προσωπικού και δημοτικού εξοπλισμού και την εκτέλεση μιας ιδιαίτερα σημαντικής σύμβασης.



Στην αρχική μας επιστολή είχαμε θέσει τέσσερα συγκεκριμένα ερωτήματα:



1. Εάν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποδομές και εγκαταστάσεις και εάν ο ανάδοχος διέθετε το απαιτούμενο προσωπικό, τα μέσα και τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.



2. Σε ποιον βαθμό χρησιμοποιούνταν οχήματα και μέσα του Δήμου για την υποστήριξη της αποκομιδής, για ποιους λόγους και με ποιο πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα για τον Δήμο Ηρακλείου.



3. Εάν δημοτικοί υπάλληλοι απασχολούνταν σε εργασίες που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου, ιδίως στην αποκομιδή απορριμμάτων στο κέντρο και στην περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων.



4. Εάν είχαν καταγραφεί αποκλίσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις, ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί και εάν είχαν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.



Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 22/6/2026 αναγνωρίσατε ότι κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της σύμβασης υπήρχαν προβλήματα σε επίπεδο προσωπικού, οχημάτων και επιχειρησιακής λειτουργίας. Παράλληλα, διαβεβαιώσατε ότι τα προβλήματα αυτά θα είχαν αντιμετωπιστεί έως το τέλος εκείνης της εβδομάδας.



Σήμερα, σχεδόν έναν μήνα αργότερα, οφείλουμε να επανέλθουμε. Το πράττουμε επειδή εξακολουθούν να διατυπώνονται συγκεκριμένες δημόσιες αναφορές για συνέχιση της αποκομιδής και άλλων εργασιών με δημοτικό προσωπικό και οχήματα, για ελλείψεις στον στόλο του αναδόχου, για περιορισμένο αριθμό βαρδιών ανακύκλωσης και για χρήση δημοτικών εγκαταστάσεων και πόρων. Παράλληλα, έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με την πιστοποίηση και την πληρωμή του πρώτου μήνα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι αναφορές αυτές είναι συγκεκριμένες και επαναλαμβανόμενες και, γι’ αυτό, επιβάλλουν επίσημη και τεκμηριωμένη απάντηση. Η ανάθεση μέρους της καθαριότητας σε ιδιώτη δεν απαλλάσσει τον Δήμο από την ευθύνη του. Αντιθέτως, καθιστά ακόμη αυστηρότερη την υποχρέωσή του να ελέγχει καθημερινά το έργο, να πιστοποιεί μόνο τις υπηρεσίες που πραγματικά παρασχέθηκαν και να προστατεύει το δημοτικό συμφέρον.



Για τον λόγο αυτό, ζητούμε να διευκρινιστεί εάν τηρήθηκε η δημόσια δέσμευσή σας για την άμεση αποκατάσταση των αρχικών προβλημάτων και εάν ο ανάδοχος διαθέτει σήμερα το σύνολο του προβλεπόμενου προσωπικού, των οχημάτων, των μηχανημάτων, των υποδομών και των απαιτούμενων βαρδιών. Ζητούμε επίσης συγκεκριμένα στοιχεία για την ενδεχόμενη απασχόληση δημοτικών υπαλλήλων και τη χρήση δημοτικών οχημάτων, εγκαταστάσεων, καυσίμων και λοιπών πόρων σε εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου, καθώς και για το σχετικό οικονομικό κόστος και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα ληφθεί υπόψη κατά την πληρωμή του.



Παράλληλα, αναμένουμε πλήρη ενημέρωση για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, τις τυχόν αποκλίσεις που έχουν καταγραφεί, την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων κυρώσεων και ρητρών, την πιστοποίηση του πρώτου λογαριασμού, την πραγματική αποτίμηση του παρεχόμενου έργου και την ακρίβεια της δημόσιας ενημέρωσης της Δημοτικής Αρχής.



Κύριε Δήμαρχε,



Δεν ζητούμε να αξιολογηθεί η σύμβαση με βάση εντυπώσεις, φωτογραφίες ή γενικές διαβεβαιώσεις. Ζητούμε να αξιολογηθεί με βάση το πραγματικό έργο, τα ημερήσια στοιχεία, τις συμβατικές υποχρεώσεις και το οικονομικό αποτέλεσμα.



Οι δημότες του Ηρακλείου δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος εκτελεί κάθε εργασία, με ποιο προσωπικό, με ποια οχήματα και με ποιο κόστος. Δεν είναι αποδεκτό να δημιουργείται έστω και η υπόνοια ότι ο Δήμος πληρώνει συμβατικό τίμημα για έργο που εκτελείται, εν όλω ή εν μέρει, με δημοτικούς εργαζομένους, δημοτικά οχήματα, δημοτικά καύσιμα και δημοτικές εγκαταστάσεις.



Η διαφάνεια δεν αποτελεί εμπόδιο στη διοίκηση. Αποτελεί προϋπόθεση αξιοπιστίας και χρηστής διαχείρισης. Και η πολιτική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν εξαντλείται στην υπογραφή της σύμβασης. Περιλαμβάνει την αυστηρή εποπτεία, την πιστοποίηση μόνο του πραγματικά παρασχεθέντος έργου, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και την πλήρη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.



Ζητούμε, συνεπώς:



• να δοθούν σαφείς απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα,



• να παρουσιαστεί αναλυτικός απολογισμός του πρώτου μήνα εφαρμογής της σύμβασης,



• να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία βάσει των οποίων πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή,



• να διαβιβαστούν στις δημοτικές παρατάξεις τα διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου, πιστοποίησης, αποκλίσεων και κυρώσεων.



Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν οικοδομείται με επικοινωνιακές εικόνες, αλλά με πραγματικό έργο, διαφάνεια, λογοδοσία και τεκμηριωμένες απαντήσεις.



Με εκτίμηση,



Μιχάλης Καραμαλάκης



Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης



«Ηράκλειο, η Πόλη μας»

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