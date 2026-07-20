Αυτοκίνητα: Έρχεται υποχρεωτική απόσυρση για χιλιάδες οχήματα

Στοχεύοντας στην διαχείριση του κύκλου ζωής των οχημάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισάγει αυστηρά κριτήρια που ορίζουν ποια αυτοκίνητα θα κατευθύνονται υποχρεωτικά σε ανακύκλωση.

Οι νέοι αυτοί κανόνες εγκρίθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από το νομοθετικό σώμα της ΕΕ και διαχωρίζουν τα επισκευάσιμα από τα μη επισκευάσιμα αυτοκίνητα καθώς επίσης και πότε ένα αυτοκίνητο θεωρείται «οριστικά εκτός χρήσης».







Πιο συγκεκριμένα ο νέος κανονισμός δεν θα επηρεάσει άμεσα την πλειοψηφία των καθημερινών οδηγών αλλά τους εμπόρους οι οποίοι κατά την πώληση ενός μεταχειρισμένου οχήματος θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν είτε μία έκθεση αξιολόγησης που να αποδεικνύει ότι το όχημα πληροί ορισμένες προϋποθέσεις για την ασφαλή κυκλοφορία του, είτε ένα έγκυρο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου και καταλληλότητας κυκλοφορίας.







Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες εισάγουν σαφέστερα κριτήρια για τον καθορισμό του πότε ένα όχημα μπορεί να διατίθεται ως μεταχειρισμένο και πότε πρέπει να χαρακτηριστεί ως όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του (end-of-life vehicle – ELV), παρέχοντας στις αρμόδιες αρχές αποτελεσματικότερα εργαλεία για την αποτροπή της παράνομης πώλησης ή μεταβίβασης οχημάτων που δεν είναι πλέον ασφαλή για κυκλοφορία.

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό μέτρο αφορά τις εξαγωγές μεταχειρισμένων οχημάτων. Τα οχήματα που δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας δεν θα μπορούν να εξάγονται σε άλλες χώρες ως μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, αλλά θα πρέπει να οδηγούνται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των εξαρτημάτων τους και ανακύκλωσης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ευρωπαϊκές αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν περιπτώσεις όπου οχήματα που έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους παρουσιάζονται ψευδώς ως πλήρως λειτουργικά μεταχειρισμένα, όπως εξάλλου είδαμε πρόσφατα να συμβαίνει και με οχήματα που εισήχθησαν παράνομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη.

Άλλωστε όπως γράψαμε πρόσφατα, στο επίκεντρο των συνολικών αλλαγών που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους της, έχουν μπει και οι έλεγχοι στα ΚΤΕΟ, οι οποίοι ενδέχεται να γίνουν συχνότεροι.

Επιπλέον, κατά τη διάρκειά τους, θα ελέγχεται η σωστή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας των αυτοκινήτων, ενώ θα περιλαμβάνεται και αυστηρότερος έλεγχος των εκπεμπόμενων ρύπων.

Παράλληλα, οι νέοι κανονισμοί δεσμεύουν και τους κατασκευαστές, οι οποίοι από τα πλαστικά που χρησιμοποιούν στην κατασκευή ενός νέου οχήματος, το 20% αυτών θα πρέπει να προέρχονται από υλικά που ανακτώνται από άλλα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ELV), δημιουργώντας έτσι μία αλυσίδα επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Συν τοις άλλοις, τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, θα εφαρμοστεί η αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (Extended Producer Responsibility – EPR). Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα υποχρεούνται να καλύπτουν το κόστος συλλογής και επεξεργασίας των οχημάτων που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε επίσημα και οριστικά τον κανονισμό στις 29 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνοντας έτσι τη νομοθετική διαδικασία, ενώ οι περισσότερες διατάξεις του θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα.

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