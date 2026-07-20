Σε επιφυλακή οι Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου λόγω του καύσωνα

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας θα παρέχει υπηρεσίες street work σε αστέγους προσφέροντάς τους είδη πρώτης ανάγκης (παγωμένα νερά, χυμούς, ξηρά τροφή, καπέλα κ.λπ.), ενώ θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωσή τους για τους κλιματιζόμενους χώρους/αίθουσες του Δήμου Ηρακλείου, όπου θα μπορούσαν να παραμείνουν για να προφυλαχτούν από τον καύσωνα.



Στο πλαίσιο αυτό η Αντιδημαρχία ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 20/7 και για τις επόμενες ημέρες, ανοικτό από 08.00 έως τις 20.00, για την προστασία των πολιτών και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού θα είναι το Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Επίσης από τις 08.00 ως και τις 15.00 ανοιχτοί θα είναι οι κλιματιζόμενοι χώροι των εντευκτηρίων των 11 ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. του Δήμου και συγκεκριμένα:





· ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. περ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ - δ/νση: Βουρδουμπάδων 12 - τηλ.: 2810 333261, 342367

· ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. περ. ΚΕΝΤΡΟΥ - δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 47-49 - τηλ.: 2810 300207, 242943

· ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. περ. ΚΑΤΣΑΜΠΑ - δ/νση: Αγησιλάου 4 - τηλ.: 2810 301437

· ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. περ. ΠΟΡΟΥ - δ/νση: Μ. Κωνστανίνου 15 - τηλ: 2810 300160, 2810 330318

· ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. περ. ΘΕΡΙΣΟΥ - δ/νση: Μίνωος 67 - τηλ.: 2810009355

· ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. περ. ΔΕΙΛΙΝΩΝ - δ/νση: Βορ. Ηπείρου 26 - τηλ.: 2810 314322

· ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η περ. ΤΑΛΩΣ- δ/νση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου - τηλ.: 2810 315453 & 2810009357

· ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. περ. ΜΑΣΤΑΜΠΑ - δ/νση: Λευθεραίου34 - τηλ.: 2810009732

· ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. περ. ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ - δ/νση: Ιπποκράτους 8 - τηλ.: 2810 360399

· ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. περ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - δ/νση: Πλατάκη 19 - τηλ.: 2810 235675 / 2810 360369

· ΤΜΗΜΑ ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η περ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ - Αρτεμισίας & Διονυσίου 13 - τηλ.: 2810009420



Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση επιπλέον δοχείων με νερό σε διάφορα σημεία της πόλης από τα στελέχη του Κυνοκομείου καθώς είναι σημαντική η ενισχυμένη φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:

- Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται.

- Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

- Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού.

- Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία.

- Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλικιωμένους.

- Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.

- Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δε διαθέτουν κλιματισμό.

- Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στο κεφάλι και στο λαιμό.

- Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα φτωχά σε λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών.

- Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων), ιδιαίτερα από τα βρέφη και τους ηλικιωμένους και αποφυγή του αλκοόλ. Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη, συστήνεται η πρόσθετη λήψη μικρών δόσεων αλατιού.

- Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους, από τον οποίο θα λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή τους καθώς και οδηγίες για την πιθανή αλλαγή της δοσολογίας της φαρμακευτικής τους αγωγής.

- Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους αλλά να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Ποιοι κινδυνεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες:



Ηλικιωμένοι, μωρά και μικρά παιδιά, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον, άτομα με χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση,

σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ή κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κ.λ.π.), άτομα με οξεία νόσο, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια ή / και έμετο), άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ. διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους για την ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

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