Στεφανίδου: Οι οικογενειακές διακοπές και η φωτογραφία με τον γιο της

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H Tατιάνα Στεφανίδου μαζί με την οικογένειά της ταξίδεψαν στα νησιά του Σαρωνικού και κάνοντας στάσεις στην Ύδρα, την Αίγινα, τις Σπέτσες, ενώ το ταξίδι τους ολοκληρώθηκε στη Μονεμβασιά.

Μαζί της ήταν οι γιοι τους, Νικόλας και Λάμπης Ευαγγελάτος, καθώς και η κόρη της, Λυδία.

Η Τατιάνα Στεφανίδου μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές της και μας συστήνει τον γιο της, Νικόλα.

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