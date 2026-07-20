Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων: Ο επίσημος οδηγός της ΑΑΔΕ με τα «ψιλά γράμματα»

Η υποβολή της αίτησης δεν αρκεί για να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης, ενώ στην ηλεκτρονική εφαρμογή εμφανίζονται μόνο οι οφειλές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Πρόκειται για δύο από τις σημαντικότερες διευκρινίσεις που περιλαμβάνει ο επίσημος οδηγός της ΑΑΔΕ με τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για τη νέα ρύθμιση.







Ο οδηγός ξεκαθαρίζει ακόμη ότι ο φορολογούμενος επιλέγει τον αριθμό των δόσεων, έως και 72, ενώ το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το ποσό της μηνιαίας καταβολής.

Η πρώτη δόση εξοφλείται με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) που εκδίδεται ηλεκτρονικά, οι επόμενες καταβάλλονται κάθε μήνα σύμφωνα με το πρόγραμμα της ρύθμισης, ενώ σε περίπτωση απώλειάς της παύουν να ισχύουν τα ευεργετήματα που αυτή παρέχει και ενεργοποιούνται οι συνέπειες που προβλέπει η νομοθεσία.

Ακολουθούν οι σημαντικότερες ερωτήσεις και απαντήσεις του επίσημου οδηγού της ΑΑΔΕ για τη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων.

1. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση;

Υποχρεωτικά: το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και 31.12.2023, βεβαιωμένων έως την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής οφειλών που από 21.4.2026 έως και την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής δεν είναι ρυθμισμένες.



Προαιρετικά: οι ανωτέρω οφειλές οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης τελούν σε αναστολή πληρωμής.



Εξαιρούνται της υπαγωγής οι ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οφειλές που δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση;

Η ρύθμιση ισχύει εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής σε αυτή:



-Μη ύπαρξη λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τακτοποίηση κατά νόμιμο τρόπο λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών μη υπαγόμενων στη ρύθμιση εντός ενός (1) μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση.



-Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η.12.2025.



-Μη καταδίκη του οφειλέτη σε φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

3. Ποια είναι η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής της αίτησης;

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026.



Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία ψηφιακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

4. Πότε συντελείται η υπαγωγή στη ρύθμιση;

Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

5. Σε ποιες περιπτώσεις χάνεται η ρύθμιση;

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών,



β) μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθμιση σύμφωνα με την υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ή δεν έχει τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οφειλών του στη Φορολογική Διοίκηση, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής,



γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης τις οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

6. Πώς καταβάλλονται οι δόσεις της ρύθμισης;

Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης διενεργείται με τη χρήση μοναδικού ανά ρύθμιση κωδικού, της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ).

7. Ποιες είναι οι συνέπειες καθυστέρησης μίας δόσης της ρύθμισης;

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

8. Ποιος είναι ο τόκος της ρύθμισης;

Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο της υποπερ. β΄ της περ. 3 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Το επιτόκιο είναι ετησίως υπολογισμένο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

9. Ποια είναι τα ευεργετήματα της υπαγωγής στη ρύθμιση;

-Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας.



-Αναστολή ποινικής δίωξης ή μη υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης, κατά περίπτωση, για το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.



-Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων και συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων.



-Αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, μετά από αίτηση του φορολογούμενου.

Υποστήριξη – Επικοινωνία



Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας:

Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων → Ρυθμίσεις - Οφειλές / Αιτήσεις Ρύθμισης → Αίτηση Ρύθμισης → Ρυθμίσεις οφειλών και πληρωμή.

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