Σε 30χρονο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μετά τη φωτιά σε Ι.Χ. στο Ωραιόκαστρο

Σε 30χρονο ανήκει, σύμφωνα με την Αστυνομία, η απανθρακωμένη σορός που εντοπίστηκε, χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε Ι.Χ. αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στη θέση «Μαυραχώματα», στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 30χρονος οδηγός έχασε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ, κοντά στα διόδια τού Ωραιοκάστρου. Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο επίσης πήρε φωτιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 20.00 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Αφού έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο όχημα και το χωράφι, εντόπισαν εκτός του αυτοκινήτου τη σορό του άνδρα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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