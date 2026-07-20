Ηράκλειο: "Είναι δύσκολο να μπει μια τάξη στα Λιοντάρια;" - Καταγγελία αναγνώστη

Σχόλιο αναγνώστη για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο του Ηρακλείου, στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης, στα Λιοντάρια.

"Το Σάββατο κατέβηκα για ένα καφέ στην πλατεία των λιονταριών. Επι μια ώρα που ήμουν εκεί επικρατούσε η εξής εικόνα μπροστά απ'το μνημείο:



Παρκαρισμένα ακριβώς μπροστά τρία αμαξίδια των οδοκαθαριστών, δίπλα κάθονταν δύο ξεχωριστές "επιχειρήσεις" τσιγγάνων έχοντας απλώσει την πραμάτεια τους, ένα μέτρο πιο πέρα ένας πλανόδιος μουσικός μ'ενα τεράστιο τροχήλατο έχοντας τέρμα την μουσική και μέσα σε όλα αυτά ήταν ξεχασμένο και το stand του Δήμου που διαφημίζε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις!!!!



Αν οι καημένοι οι τουρίστες έβρισκαν καμία χαραμάδα να φωτογραφηθούν έχει καλώς, αλλιώς θα είχαν να θυμούνται μαζί τους τσιγγάνους, πλανόδιους και.... σκουπίδια!!!!



Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να πει ο Δήμος ότι σε ακτίνα 10 μετρων απ' το πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο της πόλης απαγορεύονται αυτά τα πράγματα;"

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