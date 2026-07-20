ΔΕΥ.20 Ιου 2026 11:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Ηράκλειο: "Είναι δύσκολο να μπει μια τάξη στα Λιοντάρια;" - Καταγγελία αναγνώστη

λιοντάρια παρεμπόριο
clock 10:24 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σχόλιο αναγνώστη για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο του Ηρακλείου, στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης, στα Λιοντάρια.

"Το Σάββατο κατέβηκα για ένα καφέ στην πλατεία των λιονταριών. Επι μια ώρα που ήμουν εκεί επικρατούσε η εξής εικόνα μπροστά απ'το μνημείο:

Παρκαρισμένα ακριβώς μπροστά τρία αμαξίδια των οδοκαθαριστών, δίπλα κάθονταν δύο ξεχωριστές "επιχειρήσεις" τσιγγάνων έχοντας απλώσει την πραμάτεια τους, ένα μέτρο πιο πέρα ένας πλανόδιος μουσικός μ'ενα τεράστιο τροχήλατο έχοντας τέρμα την μουσική και μέσα σε όλα αυτά ήταν ξεχασμένο και το stand του Δήμου που διαφημίζε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις!!!!

Αν οι καημένοι οι τουρίστες έβρισκαν καμία χαραμάδα να φωτογραφηθούν έχει καλώς, αλλιώς θα είχαν να θυμούνται μαζί τους τσιγγάνους, πλανόδιους και.... σκουπίδια!!!!

Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να πει ο Δήμος ότι σε  ακτίνα 10 μετρων απ' το πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο της πόλης απαγορεύονται αυτά τα πράγματα;"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από 3 ανήλικες

Κρήτη: Οι τουρίστες ήταν απατεώνες - Δεν έδιναν χρήματα, έπαιρνα ρέστα και το προϊόν!

Ανισσαράς: Συνελήφθη 37χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο ΠΑΓΝΗ η σύντροφός του

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Λιονταρια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis