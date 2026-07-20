ΔΕΥ.20 Ιου 2026 11:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Φουρέιρα:Πανηγύρισε τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ με μια φωτογραφία του γιου της

φουρέιρα
clock 11:00 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ 2026 και η Ελένη Φουρέιρα πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας. Η τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια μοιράζεται τη ζωή της με τον Ισπανό πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Αλμπέρτο Μποτία.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου τους, Ερμή, ο οποίος ποζάρει φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας, ενώ πάνω στην εικόνα έγραψε χαρακτηριστικά: «Πρωταθλητές».

φουρειρα

Διαβάστε επίσης 

Συγκινεί η Άντζελα Γκερέκου για τον Τόλη Βοσκόπουλο

Σάκκαρη: Τα τρυφερά λόγια για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και η συγκίνηση

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ελένη Φουρέιρα Ισπανία Νίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis