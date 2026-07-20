Φουρέιρα:Πανηγύρισε τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ με μια φωτογραφία του γιου της

Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ 2026 και η Ελένη Φουρέιρα πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας. Η τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια μοιράζεται τη ζωή της με τον Ισπανό πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Αλμπέρτο Μποτία.
Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου τους, Ερμή, ο οποίος ποζάρει φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας, ενώ πάνω στην εικόνα έγραψε χαρακτηριστικά: «Πρωταθλητές».
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