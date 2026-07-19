Θρίλερ στη Βρετανία: Τα Louis Vuitton παπούτσια των 1.000 λιρών που "πρόδωσαν" τους δολοφόνους 21χρονου

Η αστυνομία του Έσεξ στη Βρετανία, απηύθυνε έκκληση προς το κοινό για τον εντοπισμό ενός ζευγαριού μπλε αθλητικών παπουτσιών Louis Vuitton, αξίας περίπου 1.000 λιρών, στο πλαίσιο της έρευνας για την απαγωγή και τη δολοφονία του 21χρονου Τζακ Σάλιβαν.

Ο Σάλιβαν απήχθη στις 22 Ιουνίου από το Γουόλθαμ Άμπι του Έσεξ. Σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της απαγωγής και εντοπίστηκε αργότερα με σοβαρά τραύματα σε χώρο στάθμευσης στο Τσέσχαντ του Χερτφορντσάιρ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του στις 26 Ιουνίου, αναφέρει το Sky News.

Έκκληση για τα αθλητικά παπούτσια



Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα μπλε αθλητικά παπούτσια του θύματος είτε βρίσκονται στην κατοχή κάποιου που αγνοεί την προέλευσή τους είτε επιχειρείται η πώλησή τους.







«Τα παπούτσια αξίζουν περίπου 1.000 λίρες και πιστεύουμε ότι κάποιος είτε τα φοράει, ίσως χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης τους, είτε προσπαθεί να τα πουλήσει», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρητής Γκρεγκ Γουντ.







Αναζητείται και το όχημα των δραστών



Η αστυνομία έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία ενός μαύρου Mitsubishi Outlander, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την απαγωγή και έχει ήδη εντοπιστεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή Γουντ, το όχημα έφερε τις πινακίδες HY16 FZR, οι οποίες όμως δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματική ταξινόμησή του.

«Στο επίκεντρο αυτής της έρευνας βρίσκεται ο Τζακ και οι αγαπημένοι του άνθρωποι. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε απαντήσεις στην οικογένειά του και καλούμε όποιον έχει πληροφορίες για το Mitsubishi Outlander ή για τα μπλε αθλητικά παπούτσια Louis Vuitton να επικοινωνήσει μαζί μας», ανέφερε.

Τρεις άνθρωποι που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη δολοφονία έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η εμφάνιση της Τίνας Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη σε γάμο