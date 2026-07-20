Ηράκλειο: Ομιλία για την υγεία των αγγείων και τη διατροφική νοημοσύνη στα Καλέσσα

Ενημερωτική ομιλία με θέμα «Υγιή Αγγεία με Διατροφική Νοημοσύνη – Η φυσική απάντηση στη γήρανση» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 19:00, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεσσών, πίσω από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άνω Καλέσσας.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο διακεκριμένος αγγειοχειρουργός και πανεπιστημιακός Δρ. Γεώργιος Μεϊμαράκης, επίτιμος διδάκτορας του Κρατικού Ιατρικού Πανεπιστημίου Μονάχου και του Πανεπιστημίου της Γεωργίας, ο οποίος θα αναπτύξει τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για τη διατήρηση της αγγειακής υγείας, τον ρόλο της διατροφής και τη συμβολή της στην πρόληψη της γήρανσης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Πνευματικό Κέντρο Καλεσσών, το οποίο υποδέχεται για ακόμη μία φορά τον διακεκριμένο επιστήμονα, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ενημερωθεί για ζητήματα πρόληψης και υγείας.

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