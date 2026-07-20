Όταν ο εγκέφαλος συναντά την τεχνολογία: Η Κίνα ανοίγει τον δρόμο για τη νέα εποχή

Ο τομέας της διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) στην Κίνα επιταχύνει την μετάβασή του από το εργαστήριο προς τη βιομηχανοποίηση, καταγράφοντας σταθερή πρόοδο μέσω της έναρξης της εμπορικής προώθησης σχετικών προϊόντων στην αγορά, εξαιτίας των επενδύσεων που αυξάνονται διαρκώς.

Σύμφωνα με την άποψη ειδικών του αναφερόμενου τομέα, η διεύρυνση των κλινικών πόρων και η βελτίωση των συστημάτων αποζημίωσης, αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν ως σημαντικά ορόσημα, διευκολύνοντας την πρόσβαση της τεχνολογίας BCI στην αποτελεσματική υλοποίηση ρεαλιστικών σεναρίων, αντιπροσωπεύοντας ένα κρίσιμο άλμα για τον τομέα τεχνολογικής αιχμής BCI.

Η αγορά BCI της Κίνας εκτιμάται ότι θα έχει οικονομική αποτίμηση 6,14 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 790 εκατομμυρίων ευρώ) μέχρι το 2028, με ένα συνολικό ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης 17,7% από το 2024 μέχρι το 2028, σύμφωνα με την εταιρία επιχειρηματικών συμβούλων CCID που υπάγεται στο υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής της Κίνας.

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