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Φέρνεις πύθωνα, παίρνεις πίτσα: Η ασυνήθιστη ανταμοιβή στη Φλόριντα που έγινε viral (βίντεο)

πύθωνας
clock 14:51 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ασυνήθιστη πρωτοβουλία έχει υιοθετήσει ο Ντάστιν Κραμ, ιδιοκτήτης της πιτσαρίας «Wildman's Pizza, Pasta and Python» στην Φλόριντα.

Συγκεκριμένα, όποιος του παραδώσει έναν πρόσφατα θανατωμένο βιρμανικό πύθωνα, παίρνει ως αντάλλαγμα μία μεγάλη σπέσιαλ πίτσα της επιλογής του.

Η ιδέα προέκυψε με αφορμή το Florida Python Challenge, τον επίσημο διαγωνισμό απομάκρυνσης κάποιων ειδών φιδιών. Το εγχείρημα έχει κερδίσει κυρίως τους νεαρούς της περιοχής, οι οποίοι κυνηγούν τους πύθωνες και τους ανταλλάσσουν με ένα δωρεάν γεύμα.

Αξιοποιεί μέχρι και το κρέας του ερπετού 

Ο Κραμ αξιοποιεί σχεδόν ολόκληρο το ερπετό. Το λίπος χρησιμοποιείται για την παρασκευή σαπουνιών, καλλυντικών κρεμών και ελαίων περιποίησης, ενώ το κρέας προσφέρεται δωρεάν ως υλικό για πίτσα, καθώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει την πώλησή του επειδή δεν προέρχεται από εγκεκριμένο σφαγείο. Στο μενού υπάρχουν επίσης επιλογές με κρέας από ιγκουάνα.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με το σοβαρό οικολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Φλόριντα. Οι βιρμανικοί πύθωνες, που «εγκαταστάθηκαν» στα εκεί τη δεκαετία του 1970, υπολογίζεται ότι σήμερα φτάνουν έως και τις 300.000. Με μήκος που συχνά ξεπερνά τα έξι μέτρα και δυνατότητα να γεννούν έως 70 αυγά κάθε φορά, απειλούν την τοπική πανίδα και την ισορροπία του οικοσυστήματος.

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