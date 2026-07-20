Europa League: Με Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο ο ΠΑΟΚ, εάν αποκλείσει τη Ντιναμό Κιέβου

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαρίου Χάμαρμπι – Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, εάν καταφέρει να περάσει την Ντιναμό Κιέβου.
Εάν ο Δικέφαλος καταφέρει και προκριθεί θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στις 13 είτε στη Σουηδία, είτε στο Βέλγιο.
Θυμίζουμε πως την Πέμπτη (23/7) ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στην Πολωνία με την Ντιναμό Κιέβου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Εάν ο Δικέφαλος συνεχίσει μέχρι και τα playoffs αναμένεται να είναι ισχυρός.
Τα ζευγάρια του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League
Τρόμσο ή Χράντετς Κράλοβε VS Μπεσίκτας ή Μίντιλαντ
Γιαγκελόνια VS Ρέιντζερς
Ντιναμό Κιέβου ή ΠΑΟΚ VS Χάμαρμπι-Άντερλεχτ
Χάιντουκ ή Πάφος VS Ζάλτσμπουργκ
Σεντ Γκάλεν ή Μπενφίκα VS Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς
Σέριφ ή Μακάμπι Τελ Αβίβ VS Καραμπάγκ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Τβέντε ή Φερεντσβάρος VS Φενέρμπατχσε-Γκόρνικ
Τα ζευγάρια στο Champions Path
Οι χαμένοι των ζευγαριών θα βρεθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League:
Λάρνε ή Ερυθρός Αστέρας VS Ιμπέρια ή Σλόβαν Μπρατισλάβας
Μιάλμπι ή Λίνκολν Ρεντ Ιμπς VS Ομόνοια ή Καϊράτ Αλμάτι
Σαμπάχ ή Κουπς Κουόπιο VS Λέφσκι Σόφιας ή Κραϊόβα
Οι χαμένοι των ζευγαριών θα βρεθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League:
Αραράτ ή Σάμροκ ΡόβερςVS Εγκνάτια ή Τσέλιε
Άαρους ή Λεχ Πόζναν VS Κλάτσβικ ή Κάουνο Ζάλγκιρις
Τουν ή Ντίναμο Ζάγκρεμπ VS Βίκινγκουρ ή Χάποελ Μπερ Σεβά
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