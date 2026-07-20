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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Με Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο ο ΠΑΟΚ, εάν αποκλείσει τη Ντιναμό Κιέβου

παοκ
clock 14:29 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαρίου Χάμαρμπι – Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, εάν καταφέρει να περάσει την Ντιναμό Κιέβου.

Εάν ο Δικέφαλος καταφέρει και προκριθεί θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στις 13 είτε στη Σουηδία, είτε στο Βέλγιο.

Θυμίζουμε πως την Πέμπτη (23/7) ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στην Πολωνία με την Ντιναμό Κιέβου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Εάν ο Δικέφαλος συνεχίσει μέχρι και τα playoffs αναμένεται να είναι ισχυρός.

Τα ζευγάρια του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League



Τρόμσο ή Χράντετς Κράλοβε VS Μπεσίκτας ή Μίντιλαντ

Γιαγκελόνια VS Ρέιντζερς

Ντιναμό Κιέβου ή ΠΑΟΚ VS Χάμαρμπι-Άντερλεχτ

Χάιντουκ ή Πάφος VS Ζάλτσμπουργκ

Σεντ Γκάλεν ή Μπενφίκα VS Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς

Σέριφ ή Μακάμπι Τελ Αβίβ VS Καραμπάγκ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Τβέντε ή Φερεντσβάρος VS Φενέρμπατχσε-Γκόρνικ



Τα ζευγάρια στο Champions Path



Οι χαμένοι των ζευγαριών θα βρεθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League:



Λάρνε ή Ερυθρός Αστέρας VS Ιμπέρια ή Σλόβαν Μπρατισλάβας

Μιάλμπι ή Λίνκολν Ρεντ Ιμπς VS Ομόνοια ή Καϊράτ Αλμάτι

Σαμπάχ ή Κουπς Κουόπιο VS Λέφσκι Σόφιας ή Κραϊόβα



Οι χαμένοι των ζευγαριών θα βρεθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League:



Αραράτ ή Σάμροκ ΡόβερςVS Εγκνάτια ή Τσέλιε

Άαρους ή Λεχ Πόζναν VS Κλάτσβικ ή Κάουνο Ζάλγκιρις

Τουν ή Ντίναμο Ζάγκρεμπ VS Βίκινγκουρ ή Χάποελ Μπερ Σεβά

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