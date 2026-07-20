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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νότης Μηταράκης: Επανέρχεται στη θέση του Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ΝΔ

Για πρόσφυγες από την Ουκρανία
clock 14:18 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, επανέρχεται στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Νέα Δημοκρατία, η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια των αρχειοθετήσεων υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο Νότης Μηταράκης είχε παραιτηθεί από το πόστο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου στις 3 Απριλίου, λόγω της εμπλοκής του ονόματος του στην έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια μέρα είχε δηλώσει παραίτηση και ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκε στο αρχείο για τους Γ. Κεφαλογιάννη, Κ. Τσιάρα, Ν. Μηταράκη, Δ. Βαρτζόπουλο, Θ. Λεονταρίδη, Β. Βασιλειάδη και Κ. Καραμανλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

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