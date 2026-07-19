Το χτένισμα που θα σε «σώσει» στον καύσωνα

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα το τελευταίο πράγμα με το οποίο θέλουμε όλες να ασχοληθούμε είναι τα μαλλιά μας και δη το styling τους με hot tools. Κι όμως υπάρχει ένα χτένισμα που παραμένει κομψό, αισθησιακό και απίστευτα πρακτικό, ακόμα και στους 40 βαθμούς. Ο λόγος για το wet look, μία από τις go-to επιλογές των celebrities, αλλά και των it girls, το οποίο καταφέρνει να συνδυάζει το effortless καλοκαιρινό στιλ με μια πιο glamorous, sexy διάθεση.







Το καλοκαίρι, τα μαλλιά τείνουν να χάνουν τη φόρμα τους, να φριζάρουν ή να κολλούν στο πρόσωπο. Το wet look έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα, καθώς αγκαλιάζει την φυσική υφή των μαλλιών, ενώ τα κρατά πειθαρχημένα και μακριά από το πρόσωπο. Το αποτέλεσμα είναι ένα sleek, λαμπερό χτένισμα που δείχνει τέλειο, ακόμη και στις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Και το καλύτερο; Μπορείς να το πετύχεις μόνη σου, χωρίς να χρειαστεί να «λιώσεις» χρησιμοποιώντας σεσουάρ ή πρέσα ισιώματος.

Πώς να πετύχεις το τέλειο wet look



Σε νωπά ή ελαφρώς βρεγμένα μαλλιά, εφάρμοσε έναν αφρό ή μια μάσκα κι έπειτα ένα gel για να χαρίσεις στα μαλλιά σου δυνατό κράτημα και αυτό το χαρακτηριστικό glossy αποτέλεσμα. Αν θέλεις ένα πιο φυσικό και εύκαμπτο αποτέλεσμα, μπορείς να αναμείξεις λίγο gel με μια μικρή ποσότητα serum ή hair oil. Αν έχεις λεπτή τρίχα, προτίμησε ελαφριές φόρμουλες που δεν βαραίνουν την τρίχα, ενώ για πιο πυκνά μαλλιά μπορείς να χρησιμοποιήσεις προϊόντα με πιο δυνατό κράτημα για να διατηρήσεις το σχήμα όλη την ημέρα. Χτένισε τα μαλλιά προς τα πίσω με μια χτένα με λεπτά δόντια για το απόλυτα sleek αποτέλεσμα, άφησε μερικές φυσικές τούφες γύρω από το πρόσωπο για ένα πιο μοντέρνο look ή κάνε χωρίστρα στο πλάι για ένα πιο glamorous στιλ.





Αν και το συγκεκριμένο χτένισμα κολακεύει κάθε τύπο μαλλιών, είναι πραγματικά εξαιρετικό για τα σγουρά και τα σπαστά, αφού αναδεικνύει την ιδιαίτερη υφή τους. Σε κάθε περίπτωση, το κλειδί για το τέλειο wet look είναι να βρεις το mix προϊόντων και τις ποσότητες που ταιριάζουν στα δικά σου μαλλιά.

Πηγή: jenny.gr

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