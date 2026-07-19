ΚΥΡ.19 Ιου 2026 11:47
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το Facebook – Προβλήματα στη σύνδεση

Facebook
clock 11:00 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του στο Facebook, το πρωί της Κυριακής (19/7). Οι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα αδυνατώντας σε πολλές περιπτώσεις να επανασυνδεθούν.

Όποιος επιχειρεί να συνδεθεί μέσω υπολογιστή, αντικρίζει το παρακάτω μήνυμα: «Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν λόγω τεχνικού προβλήματος».

έπεσε το facebook

Στην πλατφόρμα downdetector δεκάδες χρήστες αναφέρουν πως αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη σύνδεση.

Διαβάστε επίσης 

Επιστήμονες δημιούργησαν ρομποτικό ρούχο που σε ντύνει μόνο του μέσα σε 10 δευτερόλεπτα

Γιατί οι χρήστες της Apple κάνουν ουρά στα καταστήματα της Xiaomi;

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Facebook
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis