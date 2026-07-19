«Έπεσε» το Facebook – Προβλήματα στη σύνδεση

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Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του στο Facebook, το πρωί της Κυριακής (19/7). Οι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα αδυνατώντας σε πολλές περιπτώσεις να επανασυνδεθούν.

Όποιος επιχειρεί να συνδεθεί μέσω υπολογιστή, αντικρίζει το παρακάτω μήνυμα: «Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν λόγω τεχνικού προβλήματος».

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Στην πλατφόρμα downdetector δεκάδες χρήστες αναφέρουν πως αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη σύνδεση.

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