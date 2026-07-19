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GOSSIP - LIFESTYLE

Πολυχρονίδη: Γέννησε η Ηρακλειώτισσα ηθοποιός

πολ
clock 11:00 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μανούλα για πρώτη φορά έγινε η Κρητικιά ηθοποιός, Μαριάννα Πολυχρονίδη και το έκανε η ίδια γνωστό με ανάρτησή της στα social media.

«Τον τελευταίο καιρό… Χορεύω στο ρυθμό των μικροσκοπικών σου ποδιών. Αφήνομαι στα χεράκια σου να με πας όπου θέλεις. Βλέπω τον κόσμο απ’ την αρχή μέσα απ’τα μάτια σου. Σ’ ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα! Αγάπη μου @fil.mos σ’ευχαριστώ που δίνεις βάθος και ουσία στο ΜΑΖΙ», έγραψε στην ανάρτησή της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε δηλώσει για την εγκυμοσύνη της:

«Το θέλαμε πολύ, είμαστε δέκα και μισό χρόνια μαζί. Δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο. Στην αρχή δεν το είχα συνειδητοποιήσει, το πρώτο τρίμηνο δεν το συζητούσαμε ούτε μεταξύ μας. Νομίζω είμαι πιο μεγάλη από σένα. Θα πηγαίνουμε καροτσάδα μαζί».

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