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Κορομηλά: «Το τηλεοπτικό τοπίο παραμένει “κολλημένο” στη μετριότητα»

κορομηλα
clock 13:00 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ρούλα Κορομηλά έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τη σημερινή εικόνα της ελληνικής τηλεόραση χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα ή να αναφέρεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, 

«Όταν η άγνοια συνδυάζεται με την έλλειψη διάθεσης γνώσης από ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις, το τηλεοπτικό τοπίο παραμένει “κολλημένο” στη μετριότητα.

Κάποιοι ιθύνοντες προτιμούν να βολεύονται σε αυτό που ξέρουν, ακόμα κι αν αυτό οδηγεί στην απαξίωση του Μέσου. Όταν απουσιάζουν η φαντασία, η δημιουργικότητα, η διαφορετικότητα, το ρίσκο και η καινοτομία, τότε δημιουργείται μια βαθιά κρίση ταυτότητας στην ψυχαγωγία», έγραψε χαρακτηριστικά.

κορομηλα

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