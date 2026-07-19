Φωτιά στην Εύβοια κοντά σε σπίτια και σε εργοστάσιο - Ήχησε το 112

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη μια το μεσημέρι της Κυριακής, 19 Ιουλίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κοντά στην περιοχή που εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερα. Επίσης, τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αλιβερίου- Κύμης.

Παράλληλα, στις 13:07 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Διαβάστε επίσης

Άργος Ορεστικό: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» σε στρατόπεδο – «Μάλλον του έλειψε η σκοπιά»

Μεσσηνία: Η "μαφία του νερού" που έκαιγε χωράφια και εκβίαζε αγρότες επί 10 χρόνια