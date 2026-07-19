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GOSSIP - LIFESTYLE

Καληφώνη: Το μήνυμα που έλαβε για τα κιλά της

καληφωνη
clock 16:00 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δημοσίευσε σε instastory μια φωτογραφία της με μαγιό και το μοντέλο δέχτηκε ένα καθόλου κολακευτικό σχόλιο για τα κιλά της από μια άγνωστη.

«Έχεις παχύνει πολύ!Κάνε λίγο δίαιτα» έγραφε το μήνυμα που της έστειλαν.

Ποια ήταν η απάντησή της; «Της απάντησα “θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα”. Πάνω απ’ όλα είμαι ταπεινή»

καληφώνη

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