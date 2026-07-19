Η Κέλλυ Κελεκίδου έβαλε το ζεβρέ ολόσωμο μαγιό της

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Η Κέλλυ Κελεκίδου έβαλε το ζεβρέ μαγιό της και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η τραγουδίστρια έβγαλε φωτογραφίες σε εξωτερικό χώρο, με φόντο τη θάλασσα.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε μαζί μας έχει τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλό κότσο, ενώ στο πρόσωπό της ενώ φορά μεγάλα γυαλιά ηλίου.

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