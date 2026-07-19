«O Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στο Ιράν», λέει ισραηλινή πηγή: Ποιος φέρεται να γράφει τα μηνύματά του

Νέα ερωτήματα για την κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν προκαλούν πληροφορίες που μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται πλέον στο ιρανικό έδαφος.







Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από την ανάληψη των καθηκόντων του. Μέχρι σήμερα έχει επικοινωνήσει μόνο μέσω γραπτών ανακοινώσεων.







Υπενθυμίζεται ότι ένα από αυτά τα γραπτά μηνύματα αναμεταδόθηκε χθες από την κρατική τηλεόραση της χώρας. «Τώρα που ο Aμερικανός εχθρός επιδιώκει» να ξαναρχίσει τον «πόλεμο (…) πρέπει να ξέρει ότι το αγαπητό ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα», διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Οι «επανειλημμένες παραβιάσεις» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, της καταρχήν συμφωνίας που υπογράφτηκε από τους προέδρους των δυο κρατών τη 17η Ιουνίου, κι είχε σκοπό να σιγήσουν τα όπλα, από αμερικανικής πλευράς, «έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η υπογραφή του Aμερικανού προέδρου δεν έχει καμιά αξία», έκρινε.

Η ίδια ισραηλινή πηγή υποστηρίζει ότι τα μηνύματα που αποδίδονται στον νέο ανώτατο ηγέτη δεν συντάσσονται από τον ίδιο, αλλά από τον νέο επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Αχμάντ Βαχιντί, καθώς και από άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του σώματος.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το Al-Hadath, η ισραηλινή πηγή εκτιμά ότι οι εσωτερικές διαφωνίες στο Ιράν έχουν λάβει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, σε βαθμό που «απειλούν την ίδια την ύπαρξη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή του Ισραήλ σε ενδεχόμενα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ακόμη και στην περίπτωση που η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές ούτε υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από την Τεχεράνη, την Ουάσιγκτον ή το Ισραήλ.

Πηγή: Protothema.gr.

Διαβάστε επίσης

Ρωσία: Άνευ προηγουμένου σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Η μαζικότερη πυραυλική επίθεση από την αρχή του πολέμου

ΗΠΑ κατά Ιράν: Νυχτερινές επιδρομές μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών