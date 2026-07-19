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GOSSIP - LIFESTYLE

Κίτσου για την κακοποίηση που είχε βιώσει ως παιδί

Κίτσου
clock 17:00 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Κίτσου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά χρόνια που βίωσε μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον.

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να έχω δανειστεί από τα παιδικά μου χρόνια. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί εμπνεύστηκα εξ ολοκλήρου τον χαρακτήρα. στη δική μου οικογένεια υπήρχαν φωνές, αλλά με την κακή έννοια», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Νομίζω πως είχα μια σοφία από παιδί. Αισθανόμουν ότι δεν έφερα ευθύνη για αυτό που συνέβαινε και σκεφτόμουν ότι θα περάσει. Έλεγα “δεν φταις εσύ”. Δεν πρέπει να φέρονται έτσι στα παιδιά. Δεν υπήρχε χαρά μέσα στο σπίτι μας, δεν υπήρχε χιούμορ. Πραγματικά απορώ από πού το κληρονόμησα», εξομολογήθηκε.

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