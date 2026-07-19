Ανδρουλάκης: Νέο TikTok για το Μουντιάλ - Η πρώτη του ανάμνηση από το Παγκόσμιο του '86

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την χθεσινή επιτυχία της ανάρτησής του στο TikTok για το Μουντιάλ, ανέβασε ακόμα ένα σύντομο βίντεο για το παγκόσμιο Κύπελλο, όπου αυτή τη φορά μοιράστηκε την πρώτη ανάμνηση που έχει από τη διοργάνωση.

«Μεξικό το '86, καφενείο Ψυχρό, το χέρι του θεού, ημιτελικός Αργεντινή - Αγγλία». Φυσικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόταν στην «αθάνατη» φάση του Μαραντόνα, ο οποίος είχε βάλει λίγη «αντίσταση» με το χέρι του, για να περάσει τη μπάλα πάνω από τον Πίτερ Σίλτον και να εξασφαλίσει τη νίκη.

@nikos.androulakis Ο πρώτος αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου που θυμάμαι να παρακολουθώ και η προτίμησή μου για απόψε! ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Το 2005, ο Μαραντόνα παραδέχτηκε στην αργεντίνικη τηλεοπτική εκπομπή La Noche del 10 ότι είχε σκοράρει με το χέρι του. Αρκετά παγκόσμια μέσα ενημέρωσης την κάλυψαν, ενώ ο Σίλτον απέρριψε τη συγγνώμη, λέγοντας ότι ήταν πολύ αργά.

Όσο για το φετινό Μουντιάλ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι περισσότερο του έμεινε ο εμβληματικός «κωπηλατικός» πανηγυρισμός των Νορβηγών.

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