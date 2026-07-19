ΚΥΡ.19 Ιου 2026 18:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τένις: Επιστροφή στους τίτλους για τον Τσιτσιπά

τσιτσιπασ
clock 17:06 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών κι επέστρεψε στις κατακτήσεις, πανηγυρίζοντας τον 13ο τίτλο της καριέρας του στο ATP Tour. 

Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας επικράτησε του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 σετ (6-4, 6-7, 6-3) στον τελικό του Swiss Open στο Γκστάαντ, κατακτώντας το πρώτο του τρόπαιο μετά το τουρνουά του Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο.

Η επιτυχία αυτή συνοδεύεται και από σημαντική βαθμολογική ώθηση, καθώς ο Τσιτσιπάς αναμένεται να ανέβει περίπου 30 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, επιστρέφοντας στο Νο55 της ATP.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τένις Στέφανος Τσιτσιπάς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis