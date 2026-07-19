Τένις: Επιστροφή στους τίτλους για τον Τσιτσιπά

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών κι επέστρεψε στις κατακτήσεις, πανηγυρίζοντας τον 13ο τίτλο της καριέρας του στο ATP Tour.

Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας επικράτησε του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 σετ (6-4, 6-7, 6-3) στον τελικό του Swiss Open στο Γκστάαντ, κατακτώντας το πρώτο του τρόπαιο μετά το τουρνουά του Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο.

Η επιτυχία αυτή συνοδεύεται και από σημαντική βαθμολογική ώθηση, καθώς ο Τσιτσιπάς αναμένεται να ανέβει περίπου 30 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, επιστρέφοντας στο Νο55 της ATP.