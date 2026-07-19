Μέσι: «Ό,τι και αν συμβεί, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ»

Στις 22:00 ο Λιονέλ Μέσι θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αργεντινής. Ο 39χρονος διεθνής θέλει να δώσει μια τελευταία παράσταση κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Ενόψει του τελικού ο αρχηγός της «αλπισελέστε» ανέφερε: «Το πιο όμορφο πράγμα σε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν ποτέ μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητα με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε ξανά στις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα.

Ευχαριστώ τον καθένα από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους υπέροχους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για να διατηρήσουν αυτή την Εθνική Ομάδα ως μια οικογένεια. Ό,τι και αν συμβεί, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει».