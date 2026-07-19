«Το βιβλίο-γνώση»: Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή δράση στην Κουνδούρειο Βιβλιοθήκη

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Στο εργαστήριο «Το βιβλίο-γνώση», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου στην «Κουνδούρειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη τα παιδιά ανακάλυψαν ότι κάθε βιβλίο ανοίγει ένα διαφορετικό παράθυρο στον κόσμο.

Οι μικροί συμμετέχοντες γνώρισαν βιβλία που βοηθούν τους μικρούς αναγνώστες να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ανάγνωση, βιβλία γνώσεων που δίνουν απαντήσεις στις πιο απρόσμενες απορίες, καθώς και βιβλία που ταξιδεύουν τον αναγνώστη σε μακρινούς τόπους μέσα από χάρτες, εικόνες και καρτ ποστάλ.

Ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε η γνωριμία των παιδιών με τα οπτικά βιβλία:

Ανάγλυφες εικόνες που μπορεί κανείς να ψηλαφήσει

Διαφορετικές υφές (ύφασμα, γούνα, γυαλιστερές ή τραχιές επιφάνειες)

Κείμενο σε Braille, ώστε να είναι προσβάσιμα σε άτομα με προβλήματα όρασης, μέσα από αυτά τα παιδιά, αντιλήφθηκαν ότι οι ιστορίες μπορούν να «διαβαστούν» και με την αφή

Διαδραστικά στοιχεία, όπως κουμπιά, κορδέλες ή μέρη που ανοίγουν και κλείνουν

Το εργαστήριο έγινε με την καθοδήγηση της φιλολόγου κ. Μαρίας Φορτετζανού και της συγγραφέας- εικονογράφου, κα. Θεοδοσίας Αργυράκη-Ασαργιωτάκη.

Τις ευχαριστούμε θερμά που ενέπνευσαν τους μικρούς αναγνώστες να ανακαλύψουν ότι κάθε βιβλίο είναι μια ανοιχτή πόρτα στη γνώση και τη φαντασία.

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με ενθουσιασμό και δημιουργώντας κάθε παιδί το δικό του βιβλίο.

Φέτος η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) συνεργάζεται με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας των δύο φορέων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι βιβλιοθήκες συντονίζουν τις δράσεις τους ενώ μικροί και μεγάλοι μοιράζονται τις αναγνωστικές τους εμπειρίες στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας τα:

#ΚΕ2026gr και #forEBEr #Κουνδούρειος

Υπεύθυνη προγράμματος

Ειρήνη Δραγασάκη, Βιβλιοθηκονόμος MSc.

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