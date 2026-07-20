Κρήτη: Συναγερμός στον Πλακιά - Σκάφος παρουσίασε εισροή υδάτων

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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στο αλιευτικό καταφύγιο Πλακιά, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, όταν ιδιωτικό ερασιτεχνικό σκάφος αναψυχής παρουσίασε εισροή υδάτων.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού με περιπολικό όχημα, καταδυτικό συνεργείο, ενώ ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την παροχή συνδρομής.

Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια στη χερσαία ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου, χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.

Με απόφαση του Λιμενικού Σταθμού Αγίας Γαλήνης απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη και να ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος τεχνικός έλεγχος από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

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