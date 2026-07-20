ΗΠΑ: Μητέρα σκότωσε άνδρα που βρήκε κάτω από το κρεβάτι της 13χρονης κόρης της

Μια 36χρονη μητέρα στο Τενεσί των ΗΠΑ, κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, αφού φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε έναν άνδρα που εντόπισε κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι της ανήλικης κόρης της.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου στο Μέμφις, όταν αστυνομικοί έσπευσαν σε κατοικία έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς.







Η 36χρονη Κέντρα Σκοτ είπε στους αστυνομικούς ότι επέστρεψε στο σπίτι και «είδε έναν τύπο κάτω από το κρεβάτι του παιδιού μου», αναφέρει το ρεπορτάζ του τοπικού καναλιού WREG News Channel 3.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόσθεσε: «Έκανα αυτό που έπρεπε».

Γείτονας κατέθεσε ότι, αφού άκουσε τον πυροβολισμό, βγήκε έξω και είδε τη γυναίκα να κρατά όπλο και να φωνάζει: «Τον πυροβόλησα, τον πυροβόλησα».

Το παιδί φέρεται να τον είχε καλέσει στο σπίτι



Οι αστυνομικοί πήραν κατάθεση και από την ανήλικη κόρη της κατηγορουμένης που βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το παιδί ανέφερε ότι είχε καλέσει τον άνδρα στο σπίτι περίπου στις 01:20 με 01:30, χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα του.

Όταν η Σκοτ επέστρεψε, άρχισε να φωνάζει: «Ποιος είναι στο σπίτι μου;»







Η ανήλικη δήλωσε ακόμη ότι φοβόταν τη μητέρα της, καθώς κρατούσε όπλο και στο παρελθόν είχε πει πως αν έβλεπε αγόρι μέσα στο σπίτι, θα άνοιγε πυρ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση, η γυναίκα εντόπισε τον άνδρα κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι. Εκείνος μάζεψε τα πράγματά του και βγήκε από το σπίτι και λίγο αργότερα ακούστηκε ένας πυροβολισμός.

Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες



Η Κέντρα Σκοτ κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, καθώς και για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη επικίνδυνου κακουργήματος. Κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης, ενώ η πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 24 Ιουλίου.

Ο συνήγορός της, Μπλέικ Μπάλλιν, υποστήριξε ότι η υπόθεση «ξεκίνησε με τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονέα», επιβεβαιώνοντας ότι το ανήλικο παιδί ήταν ένα 13χρονο κορίτσι.

«Ένα από τα βασικά ερωτήματα σε αυτή την υπόθεση θα είναι αν οποιοσδήποτε άνθρωπος θα μπορούσε να ενεργήσει ψύχραιμα υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε ο δικηγόρος της.

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