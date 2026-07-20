Τα ζώδια της Δευτέρας

Κριός



Κριέ μου, ωραία διάθεση έχεις σήμερα και νιώθεις πως πολλά πράγματα ρολάρουν κάπως στον αυτόματο. Γεγονός που σε καθησυχάζει, σου δίνει μια άνεση στο κινηθείς πιο άμεσα και να επεκτείνεις πλάνα και ιδέες. Πολύ σημαντικό να δράσεις στοχευμένα και να θέσεις όρια σε άτομα που θα προσπαθήσουν να χωθούν, θέλοντας να κερδίσουν κάτι. Είναι σημαντικό να δεις αυτή την ευκαιρία σοβαρά και να μην κινηθείς παρορμητικά και απερίσκεπτα. Επίσης, μη δώσεις έκταση σε εντάσεις μέσα στην οικογένεια. Η δημιουργικότητα και οι ουσιαστικές επαφές βοηθούν σημαντικά.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, νιώθεις πως έχεις παραπάνω κίνητρα για να κάνεις πράγματα και επιλέγεις να κρατήσεις κάπως αποστάσεις για να τα εξετάσεις καλύτερα. Στη δουλειά, τα πράγματα χρειάζονται προσοχή και θα ήταν καλό να αποφύγεις πείσματα, αλλά και κάποιες απόλυτες αποφάσεις και χειρισμούς που κάνεις. Είναι εύκολο να κινηθείς πιο άμεσα, το σημαντικό όμως είναι να αποφύγεις τις αντιδραστικές κινήσεις και απαντήσεις. Φαίνεσαι σκληρός με τον τρόπο που απαντάς και οι αποστάσεις που κρατάς δίνουν μια περίεργη εντύπωση. Αν δεν είσαι σε φάση για πολλά-πολλά, πες το.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, σήμερα λοκάρεις σε αυτά που θέλεις να κάνεις και γίνεσαι κάπως απόλυτος από το να κινηθείς ευέλικτα. Ενώ εξετάζεις ενδεχόμενα και η έμπνευση που αντλείς φαίνεται να δημιουργεί ευκολίες στο να επικοινωνείς ιδέες που έχεις, αντιδράς κάπως απότομα σε σχόλια και feedback που δέχεσαι. Βλέπεις τα πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο και αυτό δυσκολεύει κάπως την κατάσταση. Ωστόσο, δε χάνεις την ευκαιρία και να φλερτάρεις. Πρόσεξε λίγο παραπάνω οικονομικές συζητήσεις, αλλά και τις αντιδράσεις σου γενικά μέσα στη μέρα.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα, από τη μία εστιάζεις στα του σπιτιού και στο να τακτοποιήσεις το χώρο σου. Να καθαρίσεις και να τον οργανώσεις καλύτερα. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες έντονες και απαιτητικές φάσεις στη δουλειά που πιέζουν σημαντικά και απαιτούν μέρος του χρόνου σου. Βρίσκεις όμως διεξόδους και αυτό είναι το σημαντικό, καθώς η δουλειά σου γίνεται πιο εύκολα και αναγνωρίζεται το αποτέλεσμα. Δώσε προσοχή σε αντιπαραθέσεις και έντονες συζητήσεις με την οικογένεια. Στα οικονομικά, υπάρχουν ανοίγματα. Θέλει όμως καλή διαπραγμάτευση και όχι τερτίπια για να πάρεις αυτό που θες.

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, από τη μία υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο να οριοθετήσεις κάποιες καταστάσεις και να αντιληφθείς πιο ξεκάθαρα την κατεύθυνση που πρέπει να εστιάσεις και από την άλλη να περιορίσεις παρασκηνιακές δράσεις που πέφτουν στην αντίληψή σου. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει αυτό που θέλεις είναι να επενδύσεις περισσότερο σε όσα σε βοηθούν να εκφραστείς δημιουργικά. Ωστόσο, σε πιάνει ένα πείσμα και μια άρνηση να ακούσεις το τι έχουν να σου πουν και αυτό δημιουργεί εντάσεις με τους απέναντι.

Παρθένος



Παρθένε μου, η διαίσθησή σου παίρνει τα πάνω της και εστιάζεις στο να αξιοποιήσεις περισσότερο τα όσα παρατηρείς και αντιλαμβάνεσαι. Κάποιες παρασκηνιακές επαφές επηρεάζουν σημαντικά οικονομικά θέματα και αυτό είναι καλό. Από την άλλη, είναι σημαντικό να δεις πιο προσεκτικά την διαχείριση που εσύ κάνεις και να μετριάσεις κάπως τα έξοδα που παίζουν. Στη δουλειά τα πράγματα ρολάρουν πιο εύκολα και κάποια ρίσκα είναι πιο δελεαστικά. Προσοχή σε οικονομικές διαφορές με φίλους, αλλά και σε συζητήσεις που αφορούν τρίτους και θα εμπλακείς, αλλά και σε κρυφά παιχνίδια ελέγχου.

Ζυγός



Ζυγέ μου, σήμερα τα πράγματα είναι κάπως ανάμεικτα. Από τη μία, έχεις μια ωραία διέξοδο και μέσα από παρέες παίρνεις ιδέες και λειτουργείς πιο δημιουργικά, μια έκφραση που την έχεις ανάγκη και μπορεί εύκολα να φέρει ισορροπίες. Μέσα σε όλο αυτό όμως είναι σημαντικό να θυμάσαι πως πρέπει να διατηρηθούν κάποια όρια και ίσες αποστάσεις από περίεργες καταστάσεις και άτομα. Συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων και ιδεών ρολάρουν καλά. Θέλει όμως λίγο φίλτρο γιατί παρασύρεσαι από τον αυθορμητισμό. Οι στόχοι γίνονται ξεκάθαροι και αποκτάς κίνητρο να τους κυνηγήσεις παραπάνω. Μόνο λίγο προσοχή σε έμμεσα παιχνίδια ελέγχου.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, είναι μια ωραία ευκαιρία για να δεις τα πράγματα πιο ανοιχτά και να βάλεις στο κομμάτι της δουλειάς σου ένα πιο δημιουργικό μουντ. Τα ανοίγματα που προκύπτουν χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία, η αλήθεια είναι, και αν χαλαρώσεις θα το δεις κι εσύ. Από την άλλη, η κούραση που υπάρχει και η πίεση από τη δουλειά σε έχουν σε μια τσίτα κι ένα άγχος να προλάβεις διάφορα που τρέχουν. Στα οικονομικά υπάρχουν ευκαιρίες και ευκολίες, αρκεί να μην είσαι απόλυτος και περίεργος στις διαπραγματεύσεις.

Τοξότης



Τοξότη μου, νέα πλάνα ανοίγονται και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στο να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, αλλά και να εξετάσεις πιο άμεσα ρίσκα και δημιουργικές ιδέες που έρχονται πλέον στο προσκήνιο. Η όμορφη διάθεση, το φλερτ και η πιο φιλοσοφημένη προσέγγιση φέρνουν μπροστά κομμάτια του εαυτού σου που είχες αφήσει πίσω. Μέσα στην παρέα υπάρχουν συζητήσεις που ανάβουν τα αίματα και κεντρίζουν το ενδιαφέρον σου, βοηθούν όμως και στο να καταλάβεις τη σημασία των ορίων. Ζορίζεσαι να το κόψεις εκεί που πρέπει

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, στη δουλειά σήμερα υπάρχει αρκετή κινητικότητα κι αυτό είναι κάτι που σου αρέσει. Με τη διαίσθηση και την παρατηρητικότητά σου να ανεβαίνει σημαντικά από σήμερα, εστιάζεις σε όσα μπορείς να διορθώσεις, αλλά και να επενδύσεις βγαίνοντας κερδισμένος, τόσο οικονομικά όσο και με άτομα που θα σε στηρίξουν παρακάτω. Καλό είναι να προσέξεις λίγο παραπάνω διαφωνίες και αντιπαραθέσεις στη δουλειά με συνεργάτες σήμερα. Στα οικονομικά, κάποιες καταστάσεις θέλουν προσεκτική διαχείριση. Φρόντισε μόνο να κοντρολάρεις την πίεση που θα σκεφτείς να ασκήσεις.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, πολλά είναι αυτά που σκέφτεσαι και που έρχονται στο προσκήνιο για να προχωρήσεις. Από το πρωί, υπάρχει ένα ωραίο κλίμα με συζητήσεις, τόσο με συνεργάτες όσο και με τη σχέση και φίλους που κεντρίζουν το ενδιαφέρον σου και δημιουργούν ανοίγματα σε κάτι πιο δημιουργικό και εκφραστικό. Υπάρχουν όμως και κάποιες έντονες συζητήσεις που σε κάνουν να εκφραστείς απόλυτα, ίσως και κάπως μηδενιστικά απέναντι σε διαφορετικές θέσεις που θα ακούσεις είναι ενάντιες στις δικές σου. Το πείσμα και η ανυποχώρητη στάση δε βοηθά καθόλου.







Ιχθύες



Ιχθύ μου, σήμερα υπάρχει κάτι ενδιαφέρον στο πρόγραμμα που φαίνεται να ενισχύει σημαντικά το δημιουργικό σου κομμάτι. Η φαντασία βρίσκει διέξοδο και εκφράζεται και το απολαμβάνεις, κάνοντας πιο ενδιαφέρουσα την καθημερινότητα και τις δουλειές που έχεις στο πρόγραμμα. Οι δουλειές στο σπίτι προχωρούν και αυτή η ανανέωση που παρατηρείς σου φτιάχνει το κέφι, ενώ μέσα από φίλους παίζουν γνωριμίες και επαφές που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Καλό είναι να είσαι λίγο προσεκτικός στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, κυρίως στα οικονομικά, αλλά και στο πιέζεις καταστάσεις να προχωρήσουν. Είτε έμμεσα είτε άμεσα.