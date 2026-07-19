Ιράν: «Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό»

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Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, «σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (...) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

🔴 BREAKING: Iran says US attacked under-construction nuclear power plant. https://t.co/Il7QsmLt9i pic.twitter.com/NzIwcfrRZF — Arab News (@arabnews) July 19, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.

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