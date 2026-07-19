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ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό»

Ιραν
clock 17:53 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, «σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (...) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.

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