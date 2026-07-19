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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: 66χρονος βίασε 60χρονη μέσα στο διαμέρισμα της

βιασμος
clock 16:49 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την φρίκη στα χέρια του ίδιου της του συντρόφου βίωσε μία 60χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 66χρονος, την βίασε μέσα στο διαμέρισμα της, όταν αυτή αρνήθηκε να έρθει  σε συνουσία μαζί του.

Ο δράστης συνελήφθη  από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, στους οποίους ομολόγησε και την πράξη του.

Ο 66χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

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