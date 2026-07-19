Θεσσαλονίκη: 66χρονος βίασε 60χρονη μέσα στο διαμέρισμα της

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Την φρίκη στα χέρια του ίδιου της του συντρόφου βίωσε μία 60χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 66χρονος, την βίασε μέσα στο διαμέρισμα της, όταν αυτή αρνήθηκε να έρθει σε συνουσία μαζί του.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, στους οποίους ομολόγησε και την πράξη του.

Ο 66χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

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