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Κρήτη: Σύγκρουση ΙΧ με ασθενοφόρο – Ένας νεκρός, τραυματίστηκαν οι διασώστες

τροχαίο - Χανιά
clock 09:19 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή στο Νοσοκομείο Χανίων, συγκρούστηκε με Ι.Χ. επιβατικό όχημα.

Η σύγκρουση συνέβη σε διασταύρωση της λεωφόρου. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επείγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ασθενοφόρο μετέφερε έναν άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο ένας διασώστης του παρείχε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), όταν συνέβη η σύγκρουση.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ο ένας διασώστης και φέρει κατάγματα στον θώρακα. Αντίθετα, ο συνάδελφός του υποβλήθηκε σε εξετάσεις χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις για κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

 Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από την ανακοπή που είχε υποστεί, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ και όχι από τη σύγκρουση των οχημάτων. 

Για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το αναποδογυρισμένο ασθενοφόρο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

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