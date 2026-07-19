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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Δανεικός στην Καλλιθέα ο Φαϊτάκης

faitakis
clock 17:43 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ευκαιρία να αγωνιστεί και τη νέα σεζόν στη Super League 2 θα έχει ο Μάνος Φαϊτάκης.

Επειτα από τη θητεία του στο Αιγάλεω ο 20χρονος Λασιθιώτης ποδοσφαιριστής παραχωρήθηκε δανεικός από τον ΟΦΗ στην Καλλιθέα.

Η ανακοίνωση είναι η εξής:

"Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του μεσοεπιθετικού Μάνου Φαϊτάκη, 20 ετών, με τη μορφή δανεισμού από τον ΟΦΗ.

Γεννημένος στο Ηράκλειο, ο Φαϊτάκης εντάχθηκε στην ακαδημία του ΟΦΗ σε ηλικία 14 ετών και το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Αφού απέκτησε την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία ως δανεικός στον Διαγόρα τη σεζόν 2024/25, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του ΟΦΗ τον Σεπτέμβριο 2025, καταγράφοντας συνολικά τρεις συμμετοχές στη Super League κατά το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2025/26.

Τον Ιανουάριο 2026 παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός, αυτή τη φορά στο Αιγάλεω, όπου ξεχώρισε πολύ γρήγορα με τις εμφανίσεις του. Σε 12 συμμετοχές στο δεύτερο μισό της σεζόν 2025/26 σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Καλωσήρθες, Μάνο."

“Μάνο, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία! Να έχεις μια αγωνιστική σεζόν με υγεία και πολλές συμμετοχές”, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΟΦΗ.

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