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Δήμος Χερσονήσου: Οργανωμένο σχέδιο και φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα

Αδέσποτα_ζώα
clock 14:18 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με στόχο την καλύτερη φροντίδα των αδέσποτων ζώων και την πιο οργανωμένη διαχείρισή τους, ο Δήμος Χερσονήσου προχωρά στην υπογραφή σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Η σύμβαση, ύψους 74.307 €, καλύπτει βασικές υπηρεσίες για την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως περισυλλογή, εξέταση και προεγχειρητικό έλεγχο, εμβολιασμό, αποπαρασίτωση, θεραπεία και νοσηλεία, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση και επανένταξη. Προβλέπονται επίσης πλήρης καταγραφή κάθε περιστατικού και υποστήριξη των διαδικασιών υιοθεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και όχι την απομάκρυνση αδέσποτων ζώων από συγκεκριμένες περιοχές.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε νόμιμο κτηνιατρείο. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για τα φάρμακα, τα υλικά και τα αντιδραστήρια που απαιτούνται. Οι πολίτες που εντοπίζουν ή φροντίζουν αδέσποτα ζώα συντροφιάς μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα 2897340018, 2897340021 και 2897340022, ώστε να γίνεται η αναφορά των περιστατικών και να ακολουθεί η ένταξή τους στο πρόγραμμα παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών. Μέσα από τη σύμβαση, ο Δήμος Χερσονήσου ενισχύει την πολιτική του για τα αδέσποτα ζώα, ενώ παράλληλα βάζει σε εφαρμογή ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο φροντίδας και διαχείρισης.

Ο Δήμος επισημαίνει παράλληλα, ότι η προώθηση της υιοθεσίας και η υπεύθυνη ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς, ιδιαίτερα των σκύλων, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τον περιορισμό της παρουσίας νέων αδέσποτων και για τη βιώσιμη διαχείριση του ζητήματος σε κάθε περιοχή.

«Η προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελεί για τον Δήμο Χερσονήσου σταθερή προτεραιότητα», δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, για να προσθέσει: «Με τη νέα σύμβαση θέλουμε κάθε ζώο να έχει τη φροντίδα που χρειάζεται, με σεβασμό και υπευθυνότητα. Το πρόγραμμα αυτό δεν αφορά μόνο τα ζώα. Αφορά και τη δημόσια υγεία, αλλά και την εικόνα μιας κοινωνίας που νοιάζεται. Συνεχίζουμε με συνέπεια, γιατί ο τρόπος που φροντίζουμε τα πιο ευάλωτα πλάσματα δείχνει πολλά για όλους μας».

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