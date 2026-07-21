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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις - Λέμβος ανοιχτά των Καλών Λιμένων

μετανάστες (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 09:43 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της έντασης των ανέμων.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (21/7) σκάφος τη Frontex εντόπισε λέμβο με 36 άτομα, 9 ναυτικά μίλια, ν/α τωνΚαλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου.

Όλοι μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι, και από εκεί, αναμένεται να μεταφερθούν με λεωφορεία, στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο 24ωρα εντοπίστηκαν συνολικά 169 αλλοδαποί σε τρία διαφορετικά περιστατικά σε Γαύδο, Βιάννο και Ιεράπετρα.

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