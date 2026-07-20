Τσίμπημα σφήκας λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή: Τον έσωσε δημοτικό ασθενοφόρο

Ένα τσίμπημα από Ανατολίτικη σφήκα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για κάτοικο του Ασπροπύργου, ο οποίος υπέστη σοβαρό αναφυλακτικό σοκ και σώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των γύρω του, του προσωπικού φαρμακείου και του νέου ασθενοφόρου του Δήμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Κυριακής 19 Ιουλίου, όταν ο άνδρας, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες, δέχθηκε τσίμπημα από Ανατολίτικη σφήκα (Vespa orientalis). Όπως περιέγραψε ο ίδιος σε δημόσια ανάρτησή του, περίπου δέκα λεπτά αργότερα άρχισε να εμφανίζει έντονα συμπτώματα, μεταξύ των οποίων εξάνθημα σε όλο το σώμα, πρήξιμο στο πρόσωπο, αίσθημα καύσου και μερική απώλεια όρασης.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα και ο άνδρας έχασε τελικά τις αισθήσεις του, λίγο πριν προλάβει να περάσει την πόρτα εφημερεύοντος φαρμακείου. Όπως αναφέρει το thriassio.gr, η άμεση κινητοποίηση της συζύγου του, ενός φίλου του και του προσωπικού του φαρμακείου αποδείχθηκε καθοριστική.





Το ασθενοφόρο έφτασε σε μόλις 3-4 λεπτά



Το προσωπικό του φαρμακείου παρείχε τις πρώτες βοήθειες και επιχείρησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, ενημερώθηκε πως η άφιξη ασθενοφόρου θα μπορούσε να καθυστερήσει σημαντικά.

Τότε ενεργοποιήθηκε το νέο ασθενοφόρο του Δήμου Ασπροπύργου, το οποίο είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Μετά από αίτημα της συζύγου του, το όχημα έφτασε στο σημείο μέσα σε μόλις 3-4 λεπτά και μετέφερε τον ασθενή στο εφημερεύον Θριάσιο Νοσοκομείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Φωτιά από όχημα επεκτάθηκε σε ξερόχορτα – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και εναέριο μέσο