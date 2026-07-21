Γιατί η θέση του ψυγείου στο σπίτι πρέπει να είναι συγκεκριμένη – Η επιτρεπτή απόσταση από τον τοίχο

Αν και στις περισσότερες κουζίνες η θέση του ψυγείου είναι ήδη καθορισμένη και η συσκευή πρέπει να προσαρμοστεί στον διαθέσιμο χώρο και όχι το αντίστροφο, ειδικοί επισημαίνουν, πως ο χώρος που τοποθετούμε είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το ζήτημα εμφανίζεται κυρίως σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την αγορά νέου ψυγείου, όπου πρέπει να υπολογιστούν οι διαστάσεις της θέσης, τα απαραίτητα κενά αερισμού και οι περιορισμοί του χώρου. Η δεύτερη αφορά τις μετακομίσεις, όταν ένα υπάρχον και λειτουργικό ψυγείο δεν ταιριάζει στη νέα κουζίνα ή τοποθετείται οριακά, εμποδίζοντας την καλή κυκλοφορία του αέρα.

Οι κατασκευαστές προτείνουν διαφορετικούς τύπους συσκευών, όπως μοντέλα πλήρους ή μικρότερου βάθους, ώστε να προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες κάθε κουζίνας.

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Γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει κενό ανάμεσα στο ψυγείο και τον τοίχο

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το μοντέλο, είναι απαραίτητο να υπάρχει κενό ανάμεσα στο ψυγείο, τον τοίχο και τα γύρω έπιπλα. Οι ακριβείς αποστάσεις διαφέρουν ανά κατασκευαστή, αλλά όλοι συμφωνούν ότι η πλήρης έλλειψη χώρου αποτελεί σημαντικό λάθος εγκατάστασης.

Ο λόγος είναι ότι το ψυγείο αποβάλλει θερμότητα στο περιβάλλον μέσω βασικών εξαρτημάτων. Όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος γύρω του, η θερμότητα παγιδεύεται και η συσκευή αναγκάζεται να λειτουργεί περισσότερο για να διατηρήσει τη σωστή θερμοκρασία.

Η κακή τοποθέτηση μπορεί να έχει συνέπειες όπως μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος, αυξημένη φθορά εξαρτημάτων, μικρότερη διάρκεια ζωής και πιθανή αλλοίωση των τροφίμων λόγω δυσκολίας διατήρησης σταθερής ψύξης.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί της αγοράς, η εγκατάσταση ενός ψυγείου σε πολύ στενό χώρο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, υψηλότερο ενεργειακό κόστος και μειωμένη απόδοση, ιδιαίτερα σε πιο εξελιγμένες συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με συγκεκριμένες αποστάσεις ασφαλείας.

Γι’ αυτό, πριν από την αγορά ή τη μεταφορά ενός ψυγείου, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις σωστές διαστάσεις του διαθέσιμου χώρου και να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις αερισμού του κατασκευαστή.

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