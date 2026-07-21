«Ανακαινίζω 2026»: Οι δύο αλλαγές που ανοίγουν την πόρτα σε χιλιάδες νέους δικαιούχους

Χιλιάδες ιδιοκτήτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του «Ανακαινίζω 2026» αποκτούν δεύτερη ευκαιρία να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Με τις αλλαγές που φέρνει νέα κοινή υπουργική απόφαση, διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων του προγράμματος, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, καθώς αλλάζουν δύο βασικές προϋποθέσεις που είχαν αποκλείσει σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τις κλειστές κατοικίες που διατηρούν ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και τα ακίνητα με συνιδιοκτησία, όπου μειώνεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό κυριότητας.

Ρεύμα χωρίς… αποκλεισμό

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις κατοικίες που παραμένουν κλειστές, χωρίς όμως να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή τους. Μέχρι σήμερα, πολλοί ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι το ακίνητό τους ήταν ουσιαστικά ακατοίκητο, επειδή η παροχή ρεύματος παρέμενε ενεργή για πρακτικούς λόγους.

Με τη νέα απόφαση, το πρόγραμμα υιοθετεί ένα σαφές και αντικειμενικό κριτήριο. Το ανώτατο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται από 50 σε 100 κιλοβατώρες (kWh) συνολικά για τα έτη 2024 και 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Το όριο αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 2% της μέσης κατανάλωσης μιας κατοικίας, γεγονός που πιστοποιεί ότι το ακίνητο παρέμενε ουσιαστικά εκτός χρήσης. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την υποβολή της αίτησης, η κατανάλωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο, υπολογιζόμενο αναλογικά για το διάστημα που έχει μεσολαβήσει.

Ευκολότερη συμμετοχή για τους συνιδιοκτήτες

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώνεται από 50% σε 20%, δίνοντας δικαίωμα συμμετοχής σε πολύ περισσότερους συνιδιοκτήτες.

Η αλλαγή αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα περιπτώσεις ακινήτων που έχουν περιέλθει σε περισσότερους ιδιοκτήτες μέσω κληρονομιάς, γονικής παροχής ή άλλης οικογενειακής μεταβίβασης, καθώς μέχρι σήμερα πολλοί αποκλείονταν επειδή δεν κάλυπταν το απαιτούμενο ποσοστό.

Οι υπόλοιποι όροι του προγράμματος παραμένουν αμετάβλητοι. Οι επιλέξιμες δαπάνες, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων δεν αλλάζουν, ενώ η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εξακολουθεί να εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας.

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 250.000 ενδιαφερόμενοι έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα, ενώ έχουν εκδοθεί περίπου 61.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, γεγονός που δείχνει ότι αρκετοί ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν να καλύψουν τα αρχικά κριτήρια συμμετοχής.

Για τις κλειστές κατοικίες η προθεσμία έκδοσης της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026, ενώ για τις υπόλοιπες κατοικίες παραμένει η 31η Ιουλίου 2026. Σε δεύτερο στάδιο, όσοι λάβουν τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα εγκριθεί η χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης.

Οι αλλαγές εντάσσονται στο ευρύτερο πακέτο στεγαστικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,5 δισ. ευρώ, με στόχο να επανέλθουν περισσότερες κλειστές κατοικίες στην αγορά και να ενισχυθεί η προσφορά διαθέσιμων σπιτιών.

Πηγή: newmoney.gr

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