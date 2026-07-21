Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Δύο Αμερικανοί τουρίστες τραυματίες

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη, όταν άνδρας που κρατούσε μαχαίρι τραυμάτισε ζευγάρι τουριστών, ενώ απείλησε και διερχόμενους πολίτες.

Ο ημεδαπός άνδρας ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, εντοπίστηκε στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρο. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επισκέπτες και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές οι οποίες έφτασαν άμεσα στο σημείο προκειμένου να επέμβουν

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00, όταν διερχόμενη πολίτης ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης για την παρουσία του άνδρα στο σημείο. Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την πρόσβαση για λόγους ασφαλείας.





Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε επιτεθεί απρόκλητα σε ζευγάρι αμερικανών τουριστών, προκαλώντας τους τραυματισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, ενώ η γυναίκα υπέστη τραύμα στο χέρι.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και συνελήφθη.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού και την ταυτότητα του δράστη.

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