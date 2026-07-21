SOS από τους γιατρούς: Πώς οι υψηλές θερμοκρασίες πυροδοτούν εμφράγματα και εγκεφαλικά

Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν προκαλούν μόνο εξάντληση και αφυδάτωση. Σύμφωνα με νέα ιατρικά δεδομένα, τα κύματα καύσωνα, σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρύπανση, μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά το καρδιαγγειακό σύστημα και να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Όπως αναφέρει το διεθνές ιατρικό portal MedicalXpress, επικαλούμενο ειδικούς της Ιατρικής Σχολής του Yale, κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα ο οργανισμός καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματος σε φυσιολογικά επίπεδα.

Για να αποβάλει θερμότητα, το αίμα διοχετεύεται σε μεγαλύτερη ποσότητα προς την επιφάνεια του δέρματος. Η διαδικασία αυτή αυξάνει την επιβάρυνση της καρδιάς, η οποία καλείται να λειτουργήσει εντονότερα.

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Ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο όσους έχουν καρδιολογικά προβλήματα



Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ζέστη μπορεί να αυξήσει την πίεση που δέχεται το καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ η αφυδάτωση μπορεί να κάνει το αίμα πιο συμπυκνωμένο και να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία της καρδιάς ακόμα και να προκαλέσει έμφραγμα.

Κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα, οι θάνατοι που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα μπορεί να αυξηθούν κατά 12% έως 17%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο δημοσίευμα.

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